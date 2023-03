Il miglior alleato della musica che accompagna le tue giornate? Sicuramente Bose, un marchio storico che fa della qualità un suo straordinario punto di forza. Il suo Home Speaker 500 con suono stereo e compatibilità con Alexa (l’assistente vocale di Alexa) è attualmente scontato di oltre 110€ su Amazon, il prezzo quindi passa da 400€ a 288,80€. Ottimo, non credi?

Come noterai, c’è già uno sconto del 24% applicato da Amazon. A questo se ne aggiungerà in automatico un secondo di 15,20€, visibile al momento del check-out. La spedizione, come al solito, è gratuita se sei abbonato/a Prime, e puoi pagare anche a rate senza costi aggiuntivi o nascosti: 5 da 60,80€ al mese.

Bose Home Speaker 500 con Alexa

Ciò che del Bose Home Speaker 500 balza subito all’occhio è il design curato nei minimi dettagli. Non che sia una sorpresa, certo, parliamo di una delle aziende di spicco del settore. Il materiale utilizzato per il corpo di questo altoparlante Bluetooth è l’alluminio anodizzato, senza giunture. Un vero piacere per gli occhi.

Ci sono poi un comodo display LCD a colori e, nella parte, tutti i pulsanti per la gestione dei contenuti in riproduzione, delle chiamate e dei dispositivi connessi tramite Bluetooth.

Per quanto riguarda invece l’audio, beh, siamo di fronte ad un vero portento. All’interno dello speaker, infatti, due driver personalizzati puntano in direzioni opposte per far rimbalzare il suono dalle pareti, creando un fronte sonoro più ampio di qualsiasi altro diffusore smart.

E la fonte della musica? Ti basta collegare tramite Bluetooth il tuo smartphone (o tablet, o notebook), ma puoi anche optare per i servizi musicali Wi-Fi integrati, come Spotify e Amazon Music. Se hai un iPhone, sarai contento/a di sapere che è supportato anche lo standard AirPlay 2.

Oltre ad Alexa, che conoscerai benissimo, ti ricordo che puoi utilizzare l’app Bose Music per gestire la tua musica da un’unica postazione e scegliere tra stazioni, playlist e servizi. La puoi sfruttare anche per creare i tuo preset, dunque l’esperienza d’ascolto e i contenuti.

