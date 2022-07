Bose Home Speaker 500 con Alexa e Apple AirPlay 2 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Bose ha deciso di entrare nel mondo della Smart Home grazie allo Speaker 500, un altoparlante intelligente con microfoni integrati per Amazon Alexa e Apple (e, secondo Bose, più assistenti vocali in futuro). La società afferma che l’Home Speaker 500 ha un suono stereo più ampio e chiaro di qualsiasi altro altoparlante intelligente: attualmente lo trovi in vendita su Amazon in offerta a soli 284,05€ invece di 449,95€.

È senza dubbio un altoparlante intelligente funzionale, potente ma sopratutto bello da vedere: disponibile in nero o argento ha una forma ovale arrotondata con una superficie superiore quasi piatta e un pannello inferiore gommato che lo impedisce dal muoversi sulle superfici liscie.

La parte anteriore dell’Home Speaker 500 presenta una griglia nella metà inferiore e un piccolo display LCD a colori nella metà superiore. Dietro la griglia, l’Home Speaker 500 racchiude due driver da 2,5 pollici che puntano direttamente ai lati, a sinistra e a destra. Questi offrono quello che Bose chiama “il suono più ampio di qualsiasi altoparlante intelligente“. C’è anche la tecnologia QuietPort dell’azienda integrata, che è un design proprietario che consente una maggiore profondità dei bassi.

Il pannello superiore dell’altoparlante serve per integrare una serie di controlli sensibili al tocco. C’è un pulsante di riproduzione/pausa posizionato centralmente e pulsanti più/meno del volume dedicati su entrambi i lati. A sinistra, c’è il pulsante “Azione“, che richiama Alexa quando viene toccato. (Ovviamente, Alexa può essere evocata vocalmente.) Sotto di esso, c’è un pulsante di spegnimento del microfono, per quando non vuoi che l’altoparlante ascolti i tuoi comandi. A destra, c’è un pulsante aux, per passare all’ingresso cablato da 3,5 mm situato sul pannello di connessione posteriore in basso. C’è anche un pulsante Bluetooth per l’associazione e, sotto tutti questi, una fila di pulsanti preimpostati, numerati da uno a sei, che possono essere assegnati a varie playlist o stazioni radio all’interno dell’app.

Attualmente, Home Speaker 500 funziona con Alexa di Amazon e Apple AirPlay, così come “altri assistenti vocali” in un futuro non troppo lontano. Come dispositivo Alexa, Home Speaker 500 funziona proprio come un Amazon Echo. La configurazione di Alexa può essere eseguita direttamente tramite l’app Bose. Una volta impostati, i microfoni ascoltano i comandi senza problemi: sarai in grado di parlare a un volume relativamente modesto e controllare il dispositivo senza difficoltà. Inoltre, puoi usare Bose SimpleSync per abbinare un componente della famiglia Bose Smart a un diffusore Bose Bluetooth o SoundTouch per la riproduzione sincronizzata della tua musica.

