Bose 500 Bass Module, approfitta ora dello sconto e risparmia oltre 100 euro su Amazon

I prodotti Bose Bass Module sono progettati per elevare il suono delle Bose SoundBar. Non progettati per essere un prodotto autonomo, i moduli bassi possono anche funzionare in tandem con la tua soundbar. Questa configurazione combinata può creare il miglior sistema audio nel tuo salotto. Acquistalo ora su Amazon a soli 382,99€ invece di 499,95€.

Ma perché aggiungere un Bose Bass Module 500 se hai già una Bose SoundBar? Perché il Bose Bass Module 500 fa esattamente quello che promette: aggiunge bassi al tuo sistema audio domestico. Non solo eleva la qualità complessiva del tuo suono, ma crea anche bassi pesanti che puoi sentire.

In questo approfondimento, daremo un’occhiata più da vicino al Bose Bass Module 500. In tal modo, determineremo con cosa può essere abbinato e se vale la pena aggiungerlo alla tua configurazione.

Per darti una breve panoramica dei principali aspetti positivi e negativi di questo prodotto, ecco alcuni pro e contro:

Pro:

Più leggero di altri modelli di diffusori per bassi Bose (in particolare il Bose Bass Module 700).

Si collega a tutti gli ultimi modelli di Bose Soundbar.

È più conveniente di altri Bose Bass Module.

Migliora bene i bassi per il suo prezzo.

Può essere facilmente controllato tramite il telecomando della TV o l’app Bose.

Contro:

Manca sottobase. Generalmente, questo è impercettibile. Tuttavia, potrebbe darti fastidio durante la riproduzione di determinati brani.

Gli alti non sono bilanciati come su altri Bose Bass Module.

Dispone solo di Dolby Digital, non di DTS.

Disponibile solo in un colore.

Quando si tratta di componenti del sistema audio, Bose ha una grande reputazione da mantenere. Nel complesso, il Bass Module 500 sostiene l’eredità dell’azienda di fornitori di qualità audio premium.

Sebbene piccolo, il Bose Bass Module 500 può creare potenti onde basse in tutto il tuo salotto. I bassi fragorosi creati aggiungono elementi completamente nuovi alla tua configurazione audio. I film sembreranno più cinematografici e la musica diventerà più suggestiva.

Basandosi sui bassi forniti dal resto del tuo sistema, il Bose Bass Module 500 offre estensioni di alta e bassa frequenza di qualità. In generale, può essere utilizzato per portare le canzoni con bassi pesanti al livello successivo. Se ti piace sentire Around the World dei Daft Punk, piuttosto che limitarti ad ascoltarli, il Bose Bass Module 500 fa al caso tuo. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.