BOSCH anticipa il Prime Day: PREZZI FOLLI su trapani, avvitatori e accessori di ultima generazione

Se sei un appassionato di fai da te o un professionista del settore, non puoi lasciarti scappare le fantastiche offerte su Amazon per i trapani, avvitatori e accessori Bosch di ultima generazione. Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo set di attrezzi e godere della qualità e dell’affidabilità che solo Bosch può offrire. Approfitta subito degli sconti disponibili, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo trapano avvitatore compatto e potente è l’ideale per una vasta gamma di manutenzioni. Con una coppia massima di serraggio di 30 Nm , potrai affrontare qualsiasi lavoro con facilità. La batteria agli ioni di litio da 12V garantisce prestazioni durature, mentre la sua struttura compatta ti permette di lavorare anche in spazi ristretti. Oggi può essere tuo a soli 60,59€.

Se stai cercando un avvitatore pratico e maneggevole, l’Avvitatore a Batteria Bosch IXO V è la scelta perfetta. Con la sua potente batteria da 3,6V e una coppia massima di serraggio di 4,5 Nm , potrai affrontare con facilità tutti i tuoi lavori di avvitatura. È dotato anche di un’ampia gamma di accessori, rendendolo uno strumento versatile per molte. Ad oggi è disponibile al prezzo pazzesco di 84,03€.

Ogni bravo artigiano sa quanto sia importante avere una vasta selezione di punte per trapano e avvitatore a portata di mano. Questo set Bosch offre 33 pezzi di punte di alta qualità, perfette per una varietà di materiali. Dall’acciaio al legno, potrai affrontare ogni tipo di superficie con precisione e affidabilità. Oggi è il kit è in offerta su Amazon con uno sconto del 19% quindi a soli 20 euro.

Completa il tuo set di attrezzi con questo set di accessori Bosch che include 43 pezzi di punte, cricchetti, adattatori e molto altro. Con questo set, avrai tutto il necessario per affrontare una vasta gamma di lavori di trapanatura e avvitatura, senza dover cercare singolarmente gli accessori di cui hai bisogno. Oggi il ki è disponibile su Amazon con uno sconto del 9% quindi a soli 30 euro.

