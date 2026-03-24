Bonus Tecnologia 2026 approvato: fino a 15mila euro a famiglia per chi rientra in questi requisiti

Il 2026 segna il punto di svolta definitivo per la trasformazione digitale delle abitazioni italiane, grazie alla conferma e al potenziamento del cosiddetto Bonus Tecnologia.

Questa è una misura che la Legge di Bilancio ha blindato con un plafond che può toccare i 15.000 euro per nucleo familiare. Non siamo di fronte a una semplice proroga dei vecchi incentivi per le ristrutturazioni, ma a un piano mirato che sposta l’asse dall’estetica alla funzionalità pura, premiando chi decide di rendere la propria casa “intelligente” non per sfizio, ma per necessità energetica o assistenziale.

La soglia dei 15.000 euro rappresenta il tetto massimo di detrazione ottenibile, una cifra che farebbe gola a chiunque, ma che richiede una navigazione attenta tra i requisiti d’accesso. Il legislatore ha scelto di legare l’erogazione del fondo a un doppio binario: da un lato il reddito, calcolato attraverso l’ormai imprescindibile indicatore ISEE, e dall’altro la tipologia di intervento.

Bonus Tecnologia 2026: fino a 15 mila euro

Le agevolazioni maggiori sono riservate alle famiglie con ISEE inferiore ai 35.000 euro, o a quei nuclei dove risiedono persone con disabilità o anziani sopra i 65 anni. In questi casi, la domotica smette di essere un lusso per diventare uno strumento di autonomia, permettendo la gestione automatizzata di infissi, varchi, luci e sistemi di sicurezza che prima richiedevano uno sforzo fisico oggi delegabile a un sensore.

C’è un dettaglio tecnico, quasi invisibile ai non addetti ai lavori, che definisce la qualità di questi interventi: l’installazione di attuatori a stato solido per il controllo dei carichi elettrici. A differenza dei vecchi relè meccanici che emettevano un “clic” udibile a ogni accensione, queste componenti silenziose permettono una parzializzazione della corrente molto più precisa, riducendo lo stress termico dei cavi e allungando la vita degli elettrodomestici collegati. È un’innovazione laterale che non finisce quasi mai nei titoli dei giornali, ma che garantisce la stabilità dell’intero impianto domotico nel lungo periodo.

Un’intuizione meno ortodossa, che sta circolando tra gli analisti del settore, suggerisce che questo massiccio investimento statale non serva solo a modernizzare il parco immobiliare. Lo Stato sta scommettendo sulla casa come “hub di salute”: automatizzare un’abitazione significa poter monitorare indirettamente lo stato di benessere di un cittadino fragile senza la necessità di un ricovero ospedaliero. In quest’ottica, i sensori di movimento e la gestione vocale degli ambienti diventano i nuovi “caregiver digitali”, permettendo un risparmio enorme sulla spesa sanitaria pubblica futura.

Per accedere al contributo, le spese devono essere tracciate e documentate tramite bonifico parlante, e i dispositivi installati devono rispondere a determinati standard di efficienza. Non basta comprare una lampadina che cambia colore: il sistema deve essere integrato e capace di mostrare i consumi energetici in tempo reale.

La documentazione tecnica dovrà certificare che l’intervento porti a un reale risparmio sui consumi o a un incremento dimostrabile dell’accessibilità. Le domande si apriranno ufficialmente nella primavera del 2026, ma la corsa ai preventivi è già iniziata, con le aziende del settore che stanno già adeguando i cataloghi ai nuovi standard richiesti dal Ministero per evitare esclusioni formali durante i controlli dell’Agenzia delle Entrate.