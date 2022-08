Il Bonus Docenti 2022 è un contributo di 500€ rilasciato tramite la Carta del Docente che può essere speso per l’acquisto di prodotti tecnologici, libri, riviste, ingressi ai musei, biglietti per eventi culturali, per il teatro o il cinema, sia online che nei negozi fisici. Ecco come usarlo per acquistare prodotti Apple su Amazon.

La scadenza del Bonus Docenti quest’anno è fissata per il 31 agosto 2022; dunque avete ancora qualche giorno di tempo per sfruttarlo prima dell’inizio del nuovo anno accademico. E se non avete ancora utilizzato neppure il credito dell’anno scorso, niente paura: i 500€ del 2020 si sommano a quelli di quest’anno, portando così il contributo totale a 1.000€, sufficienti per un MacBook Air M1 a 958€ o un Mac mini M1 a 699€.

Come Funziona il Bonus Docenti?