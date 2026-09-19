Bonus Computer, la novità che farà felici le famiglie italiane

Un bonus nazionale aperto a chiunque, infatti, non c’è. A fare la differenza sono la Regione in cui si vive, l’ISEE, eventuali certificazioni per DSA o disabilità e, dettaglio decisivo, il negozio in cui si acquista il portatile.

Il cosiddetto bonus computer scuola 2026, così come viene cercato da molte famiglie, non è una misura unica dello Stato. Oggi non esiste un voucher nazionale valido per tutti gli studenti, da spendere liberamente per comprare un notebook, un tablet o un altro dispositivo informatico. Ci sono invece aiuti diversi, con regole diverse e platee diverse.

Per universitari e insegnanti possono esserci sconti dedicati, come le offerte Education di alcuni produttori, oppure contributi legati al diritto allo studio, comprese alcune borse regionali. Per gli studenti più giovani, invece, il risparmio passa soprattutto dai voucher regionali o dalle agevolazioni fiscali previste in caso di disturbi specifici dell’apprendimento o di disabilità riconosciuta.

Restano fuori, invece, la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Servono per libri, biglietti, attività culturali e formazione, ma non per acquistare computer. Una precisazione non da poco, perché a settembre, tra siti di e-commerce, cartolerie e chat dei genitori, il rischio di fare confusione è alto.

Voucher regionali: occhio a importi, scadenze e negozi convenzionati

I voucher regionali per la scuola possono alleggerire parecchio la spesa, ma solo se la domanda è stata presentata nei tempi giusti e se il negozio scelto è tra quelli abilitati. In Lombardia, per esempio, la Dote Scuola per l’anno 2026/27 prevede contributi da 150 a 500 euro per studente, con ISEE sotto 15.748,78 euro. Le somme vengono caricate sulla tessera CRS/CNS e si possono usare presso esercenti convenzionati con Edenred.

Famiglia al tavolo tra laptop e documenti, mentre valuta spese e agevolazioni per comprare un computer per la scuola.

Il bando lombardo 2026/27 risulta già chiuso. Chi ha ottenuto il beneficio può spenderlo entro il 31 gennaio 2027. In pratica, un portatile da 649 euro, come il Lenovo IdeaPad Slim 3 citato nelle simulazioni di Altroconsumo, può scendere a 149 euro con il contributo massimo da 500 euro. Con il voucher minimo da 150 euro, invece, il prezzo resta a 499 euro.

Anche in Piemonte il contributo può arrivare a 500 euro, ma la finestra per il 2026/27 si è chiusa il 16 luglio. In altre Regioni il quadro cambia ancora: la Sicilia prevede un prestito a tasso zero per universitari, da restituire, mentre Puglia, Toscana, Sardegna, Campania ed Emilia-Romagna destinano le risorse soprattutto ai libri. Prima di scegliere il modello, quindi, conviene controllare tre cose insieme: bando regionale, scadenza e lista dei negozi convenzionati. Solo così il risparmio esiste davvero.

DSA e disabilità: quando si possono avere IVA al 4% e detrazione del 19%

Per gli studenti con DSA, fino alla fine della scuola superiore, è prevista la detrazione IRPEF del 19% sulle spese per strumenti compensativi e sussidi tecnici. Tra questi possono rientrare anche i computer, quando sono legati alle esigenze didattiche dello studente. La detrazione si recupera nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo e si calcola sulla spesa rimasta davvero a carico della famiglia.

Diverso, ma in parte simile, il caso della disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992. Per i sussidi tecnici e informatici può essere applicata l’IVA agevolata al 4%, purché sia documentato il legame tra il dispositivo acquistato e la menomazione. Anche qui serve attenzione: certificazione, prescrizione o documentazione medica devono essere in linea con l’acquisto.

Nelle simulazioni riportate da Altroconsumo, un Dell i7-1355U da 543 euro scende a circa 440 euro con la sola detrazione del 19% e a 375 euro quando spettano sia IVA al 4% sia detrazione. Un Lenovo con Intel i5-13420H, dal prezzo di 590 euro, arriva rispettivamente a 478 euro o 407 euro. Per un Lenovo IdeaPad Slim 3 da 649 euro, il costo netto stimato è di 526 euro con la sola detrazione e di 448 euro con entrambe le agevolazioni.

C’è poi un problema molto pratico, che spesso emerge solo all’ultimo momento: sui marketplace non tutti i venditori possono emettere fattura con IVA agevolata. Meglio chiedere conferma prima di pagare, ha spiegato la fiscalista Tatiana Oneta nell’analisi di Altroconsumo, perché sistemare i documenti dopo l’acquisto può diventare complicato. E per chi usa software compensativi a scuola, va controllata anche la compatibilità con Windows o macOS.

Senza agevolazioni: quali notebook valutare per prezzo, dotazione e durata

Chi non può contare su bonus, voucher o detrazioni paga il prezzo pieno. Questo però non significa spendere per forza troppo. La scelta migliore è evitare sia i computer sovradimensionati sia quelli troppo deboli, che rischiano di diventare lenti dopo poco tempo. Tra i modelli considerati, il meno caro è il Dell i7-1355U da 543 euro: può bastare per navigare, usare il registro elettronico, scrivere documenti e seguire lezioni online.

Con 47 euro in più, il Lenovo i5-13420H da 590 euro offre 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e un processore più adatto a lavori un po’ più pesanti. È il compromesso più interessante per chi cerca un portatile scolastico da usare per diversi anni, senza far salire troppo la spesa.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 649 euro punta invece sullo schermo WUXGA 1920 × 1200, comodo per lavorare su documenti, pagine web e finestre affiancate, grazie allo spazio verticale in più. L’Apple MacBook Neo da 699 euro, con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, ha senso soprattutto se macOS è una richiesta precisa della scuola, della famiglia o dello studente.

La regola finale è semplice: non bisogna guardare solo il prezzo sul cartellino. Un computer per la scuola deve reggere videolezioni, piattaforme didattiche, programmi di scrittura, archiviazione e aggiornamenti. Spendere poco aiuta. Spendere poco per un portatile che dopo un anno non basta più, molto meno.