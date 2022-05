Bomboletta Spray per pulizia tastiera e auricolari: solo 3,99€ con spedizioni

Indispensabile per pulire la tastiera del Mac (come da indicazioni Apple), il Magic Mouse e gli auricolari (in abbinamento a questo geniale kit di pulizia) questa Bomboletta Spray ad aria compressa costa solo 3,99€ incluse spedizioni su Amazon.

Non è un caso che sia il prodotto di pulizia più venduto di Link su Amazon. Queste le caratteristiche.