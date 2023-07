BOMBA SAMSUNG: la Smart TV Crystal UHD ad un PREZZO INCREDIBILE

In cerca di un nuovo modo per immergerti nell’intrattenimento a casa tua? Allora non farti scappare l’opportunità di acquistare la Smart TV Samsung Crystal UHD in offerta su Amazon! Questo straordinario televisore è disponibile ad un prezzo scontato del 12% quindi a soli 439,99€.

Approfitta di questa offerta imperdibile e trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica. La spedizione è gratuita e puoi effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Smart TV Samsung Crystal UHD: caratteristiche e funzionalità

La Smart TV Samsung Crystal UHD ti offre un’esperienza visiva senza precedenti grazie alla sua risoluzione 4K UHD. I dettagli nitidi, i colori vivaci e i contrasti profondi renderanno ogni immagine incredibilmente realistica e coinvolgente. Sarai completamente immerso nel mondo dei tuoi film, delle tue serie TV e dei tuoi giochi preferiti.

Con la tecnologia Crystal Processor 4K, questa smart TV garantisce prestazioni potenti e una riproduzione dei colori ottimizzata. Goditi la fluidità delle azioni sullo schermo e la riduzione del rumore, che ti offrono un’esperienza visiva superiore.

La dimensione da 50 pollici dello schermo ti permette di godere di una visione ampia e coinvolgente, ideale per riunioni familiari o serate di film con gli amici. Ogni dettaglio sarà reso alla perfezione, donandoti un’esperienza cinematografica direttamente nella tua sala.

La funzionalità Smart TV ti consente di accedere a una vasta gamma di contenuti in streaming e servizi online. Con un semplice clic sul telecomando, potrai navigare tra le tue app preferite, guardare film e serie TV su piattaforme come Netflix e Disney+, ascoltare musica e molto altro ancora.

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) della Smart TV Samsung Crystal UHD garantisce una gamma dinamica di colori più ampia e un contrasto straordinario. I dettagli nelle zone più scure e più luminose delle immagini saranno resi in modo ottimale, offrendoti un’esperienza visiva ricca di profondità e realismo.

Se desideri vivere un’esperienza visiva straordinaria direttamente nel comfort della tua casa, non perdere l’opportunità di acquistare la Smart TV Samsung Crystal UHD su Amazon al prezzo scontato di 439,99€ con uno sconto del 12%. Sfrutta questa imperdibile offerta e goditi la bellezza dei dettagli, i colori vibranti e l’immersione totale nell’intrattenimento di alta qualità!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.