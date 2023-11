BOMBA BLACK FRIDAY: per la Friggitrice ad aria Cecotec bastano SOLO 39 EURO

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rivoluzionare il tuo modo di cucinare con la Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Pixel 2500 Touch , ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 39,90€ , con uno sconto del 25% !

La settimana del Black Friday sta per concludersi, e questa è la tua possibilità per accaparrarti un prodotto di alta tecnologia a un costo irrisorio. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cecotec Air Fryer Cecofry Pixel 2500 Touch: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cecotec Air Fryer Cecofry Pixel 2500 Touch non è solo un elettrodomestico, è un vero e proprio alleato in cucina.

Con una potenza di 1200 W e una capacità di 2,5 litri , è perfetta per preparare pasti deliziosi e sani per due persone. Il suo design elegante in acciaio inossidabile e il colore nero con controllo tattile si adattano perfettamente a ogni tipo di cucina.

La tecnologia PerfectCook garantisce una cottura ottimale, rendendo i cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno. Scegli tra i 6 programmi preconfigurati per una varietà di piatti, e regola la temperatura da 80 °C a 200 °C e il timer fino a 60 minuti per personalizzare ogni tua ricetta.

Inoltre, la friggitrice è dotata di protezione da sovraccarico , indicatore luminoso di funzionamento , e una base antiscivolo per garantire sicurezza e stabilità durante l’uso. Il manico e l’alloggiamento a tocco freddo sono dettagli che fanno la differenza, rendendo l’uso della friggitrice ancora più comodo e sicuro.

Non perdere questa fantastica opportunità di portare a casa la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Pixel 2500 Touch a un prezzo mai visto prima di 39 euro grazie ad un mega sconto del 25%. Ricorda, l’offerta è valida ancora per pochissimo quindi fai in fretta: la tua cucina (e il tuo palato) ti ringrazieranno!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.