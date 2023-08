BOMBA APPLE: MacBook Air oggi al 20% in meno, non ricapiterà facilmente!

Non perdete questa occasione unica: il MacBook Air 2020 è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 999,00€, con uno sconto del 19%. Una proposta che non si vede tutti i giorni per un prodotto di tale qualità e prestigio.

Il MacBook Air 2020 non è solo un laptop esteticamente piacevole, ma è anche una potenza in termini di prestazioni. Ecco alcune delle sue specifiche tecniche più impressionanti.

Chip M1 : Questo chip rivoluzionario offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente. Ciò significa avviamenti più rapidi, applicazioni che si aprono in un attimo e una risposta generale del sistema più fluida.

: Questo chip rivoluzionario offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente. Ciò significa avviamenti più rapidi, applicazioni che si aprono in un attimo e una risposta generale del sistema più fluida. Memoria ultraveloce : Con 8GB di memoria unificata , il MacBook Air gestisce senza problemi multitasking, navigazione e l’apertura di file pesanti. Questo si traduce in una produttività senza interruzioni, ideale per professionisti e studenti.

: Con , il MacBook Air gestisce senza problemi multitasking, navigazione e l’apertura di file pesanti. Questo si traduce in una produttività senza interruzioni, ideale per professionisti e studenti. Display Retina da 13,3″ : Goditi immagini dettagliate, testo nitido e colori brillanti su uno schermo che ti lascia senza fiato. Che tu stia lavorando su presentazioni, guardando film o modificando foto, ogni dettaglio sarà cristallino.

: Goditi immagini dettagliate, testo nitido e colori brillanti su uno schermo che ti lascia senza fiato. Che tu stia lavorando su presentazioni, guardando film o modificando foto, ogni dettaglio sarà cristallino. Batteria che dura tutto il giorno : Con un’autonomia che può raggiungere fino a 18 ore, puoi lavorare, giocare e navigare tutto il giorno senza preoccuparti di ricaricare. Dimentica il caricabatterie a casa e goditi la libertà di movimento.

: Con un’autonomia che può raggiungere fino a 18 ore, puoi lavorare, giocare e navigare tutto il giorno senza preoccuparti di ricaricare. Dimentica il caricabatterie a casa e goditi la libertà di movimento. Compatibilità e Intuitività: Il MacBook Air funziona perfettamente con tutte le tue app preferite come Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. E se hai un iPhone, ti sentirai a casa fin dal primo istante con il MacBook Air, grazie all’integrazione perfetta tra i dispositivi Apple.

Se stai cercando un laptop che combina design, potenza e un prezzo imbattibile, il MacBook Air 2020 è la scelta giusta per te. E con uno sconto del 19%, portandolo a casa a soli 999,00€, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’acquisto. Affrettati, le offerte come questa non durano a lungo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.