BOMBA AMAZON: oggi l'iPhone 14 è tuo a 230 EURO IN MENO!

Amanti della tecnologia, fate largo! Amazon ha lanciato una promozione straordinaria sull’ultimo arrivato in casa Apple. Si tratta dell’iPhone 14, ora disponibile a soli 799€ grazie ad un incredibile sconto del 22%.

Questo vuol dire che potrete acquistare questo gioiellino risparmiando addirittura 230 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccolissime rate con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non si era mai vista ma gli articoli sono già in esaurimento quindi approfittane il prima possibile!

iPhone 14: le specifiche tecniche dell’ultimo arrivato in casa Apple

L’iPhone 14 è la combinazione perfetta di stile, potenza e innovazione, oltre a rappresentare l’ultimo gioiellino arrivato in casa Apple.

Dotato di un processore A16 Bionic, è progettato per offrire performance impareggiabili. Il suo schermo Super Retina XDR da 6.1 pollici offre una qualità d’immagine eccezionale. Inoltre, l’iPhone 14 è equipaggiato con un sistema di fotocamere avanzato, capaci di scattare foto e video di qualità professionale.

La durata della batteria è stata migliorata e il livello di resistenza all’acqua e alla polvere raggiunge nuovi standard. E, come sempre, avrete accesso all’ecosistema Apple, con milioni di app, giochi e servizi a vostra disposizione.

Inoltre il dispositivo si basa sul sistema operativo iOS più recente, offrendo una serie di funzionalità esclusive e miglioramenti in termini di privacy e sicurezza. L’accesso a servizi come iMessage, FaceTime e l’App Store rende l’esperienza dell’utente ancora più coinvolgente.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta unica. L’iPhone 14 a soli 799€ è un’opportunità da non perdere. Con il 22% di sconto, è il momento ideale per fare l’upgrade che avete sempre sognato. Potrete acquistare questo gioiellino risparmiando addirittura 230 euro sul prezzo di listino, ed effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili. Correte su Amazon, la promozione è in scadenza!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.