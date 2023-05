BOMBA Amazon: 50% in meno per OPPO Enco X, prezzo shock!

Le cuffie sono diventate uno strumento essenziale per ascoltare musica, guardare film e persino per lavorare da casa. Se stai cercando un paio di cuffie di alta qualità che offrano una qualità audio cristallina, non cercare oltre le cuffie OPPO Enco X, che sono attualmente in offerta su Amazon a soli 89,99€ con il 50% di sconto!

Le cuffie OPPO Enco X sono dotate di driver dinamici da 11 mm e driver a bilanciamento armature da 6 mm, offrendo una qualità audio superiore che può soddisfare anche gli audiofili più esigenti. Inoltre, le cuffie supportano la cancellazione attiva del rumore ibrido, che utilizza microfoni esterni e interni per bloccare il rumore di fondo. Ciò significa che puoi goderti la tua musica in qualsiasi ambiente, senza essere disturbato da rumori esterni.

Le cuffie OPPO Enco X sono anche dotate di una batteria a lunga durata, che ti permette di goderti fino a 25 ore di riproduzione continua con la cancellazione attiva del rumore attivata. Inoltre, le cuffie supportano la ricarica wireless, il che significa che puoi ricaricarle facilmente senza dover utilizzare cavi.

Inoltre, queste cuffie sono dotate di molte altre funzionalità utili. Ad esempio, le cuffie supportano il Bluetooth 5.2, il che significa che puoi goderti una connessione stabile e veloce con il tuo dispositivo. Inoltre, le cuffie supportano anche i controlli touch, il che significa che puoi controllare la riproduzione della musica, rispondere alle chiamate e altro ancora con semplici tocchi sulle cuffie.

Se stai cercando un paio di cuffie di alta qualità che offrano una qualità audio cristallina e una cancellazione attiva del rumore, non cercare oltre le cuffie OPPO Enco X.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.