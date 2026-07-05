Bollette sempre più care, per qualcuno più di altri: chi sarà costretto a pagare l'extra

Fastweb ha avviato una nuova tornata di rimodulazioni tariffarie per alcuni clienti di rete fissa e mobile in Italia.

In pratica, per una parte degli utenti arriverà un extra in bolletta, indicato nelle comunicazioni personali inviate dall’operatore: in fattura, via Sms o nell’area clienti. La motivazione riportata è l’adeguamento dei costi di gestione e di servizio.

Gli aumenti Fastweb in bolletta: quanto si paga in più e da quando

Il rincaro non riguarda tutti gli abbonati, ma solo i clienti che hanno ricevuto una comunicazione specifica da Fastweb. L’aumento in bolletta cambia da contratto a contratto e viene indicato nell’avviso inviato dall’operatore. Non c’è, quindi, una cifra uguale per tutti. Nella comunicazione sono riportati anche la data di decorrenza dell’aumento, il nome dell’offerta coinvolta e il nuovo canone mensile.

Le regole sulle modifiche unilaterali dei contratti prevedono che l’operatore avvisi l’utente con un certo anticipo, spiegando in modo chiaro che cosa cambia e da quando. Di solito l’avviso compare nella parte della fattura dedicata alle comunicazioni importanti. Per le utenze mobili può invece arrivare tramite messaggio. La frase da cercare è “modifica delle condizioni economiche”. Non sempre si nota subito, soprattutto quando la bolletta viene letta di fretta.

Le offerte interessate possono comprendere piani di rete fissa, pacchetti internet casa, linee fisso-mobile o alcune tariffe solo mobile. Tutto, però, dipende dal contratto sottoscritto e dalla comunicazione ricevuta. Chi non ha ricevuto alcun avviso, almeno per ora, non dovrebbe trovarsi modifiche automatiche sul canone.

Clienti interessati: dove controllare se il rincaro riguarda la propria linea

Per capire se si rientra tra i clienti toccati dagli aumenti Fastweb, il primo controllo va fatto sull’ultima bolletta disponibile. Meglio guardare con attenzione le pagine finali o la sezione “comunicazioni”, dove spesso vengono inseriti gli avvisi sulle variazioni contrattuali. Può essere utile rileggere anche le fatture precedenti: l’avviso, infatti, potrebbe essere arrivato prima dell’addebito vero e proprio.

Il secondo passaggio è entrare nell’area personale MyFastweb, da app o da sito. Lì si trovano contratto, piano attivo, fatture e messaggi dell’operatore. Per le linee mobili conviene controllare anche gli Sms ricevuti da Fastweb, compresi quelli archiviati o finiti tra le notifiche più vecchie. Dettagli piccoli, ma importanti.

Chi non è sicuro può contattare il servizio clienti e chiedere una verifica precisa sulla propria utenza, indicando codice cliente, numero di telefono o intestatario del contratto. L’operatore deve confermare se sulla linea è prevista una modifica del canone e specificare importo, data di partenza e condizioni per l’eventuale uscita senza costi. Meglio farsi mandare un riepilogo scritto, via email o nell’area clienti. Può servire in caso di contestazione.

Recesso senza costi: tempi, canali e documenti da avere pronti

I clienti che non accettano la rimodulazione Fastweb possono esercitare il recesso senza penali né costi di disattivazione, entro il termine indicato nella comunicazione ricevuta. Di norma la finestra concessa segue il preavviso previsto dalle regole di settore ed è indicata nell’avviso personale. Passata quella scadenza, il contratto prosegue con le nuove condizioni economiche.

La richiesta può essere presentata attraverso i canali indicati da Fastweb: area clienti, servizio clienti, negozi autorizzati, raccomandata o Pec, in base alle modalità riportate nella comunicazione. Nel testo è meglio scrivere chiaramente che il recesso viene esercitato “per modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”. Una formula semplice, ma utile per evitare addebiti non dovuti.

Prima di inviare la domanda conviene preparare documento d’identità dell’intestatario, codice fiscale, codice cliente, numero della linea e copia della comunicazione di aumento, se disponibile. Chi vuole mantenere il numero può chiedere la migrazione verso un altro operatore, facendo attenzione ai tempi tecnici: recesso e passaggio non sempre coincidono. Se ci sono modem o altri apparati in comodato, va controllata anche l’eventuale restituzione. Anche in questo caso, meglio non ridursi all’ultimo giorno.