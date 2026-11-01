Bluetooth Auracast è la funzionalità audio che tutti dovrebbero attivare subito

C’è una funzione audio nascosta in molti smartphone recenti che promette di cambiare il modo di ascoltare contenuti insieme, ma non tutti possono usarla.

Tra novità Bluetooth e accessori non sempre aggiornati, l’attivazione può sembrare più semplice di quanto sia davvero. La compatibilità di smartphone e cuffie resta il nodo da controllare prima di cercare la voce nei menu. E ci sono accorgimenti pratici che possono evitare tentativi a vuoto.

Auracast, la condivisione audio che può cambiare le abitudini

Auracast si basa su Bluetooth LE Audio e permette a uno smartphone, a un tablet o a un altro dispositivo compatibile di creare una vera trasmissione audio Bluetooth. Cuffie, auricolari o apparecchi acustici abilitati possono collegarsi a quel flusso, anche con una password. In pratica, chi avvia lo streaming apre un canale e chi è autorizzato entra. Una piccola radio privata, ma dentro il telefono.

Il Bluetooth SIG, il consorzio che definisce gli standard della tecnologia, l’ha pensata anche per aeroporti, palestre, scuole, sale conferenze e altri luoghi pubblici: l’audio arriva a chi deve ascoltarlo, senza altoparlanti e senza disturbare gli altri.

In casa o in viaggio gli usi sono più immediati: amici che ascoltano la stessa playlist in treno, una famiglia che guarda un film con cuffie diverse, una festa in cui più persone si collegano allo stesso flusso. E c’è anche un aspetto importante per l’accessibilità: Auracast funziona con alcuni apparecchi acustici moderni.

Compatibilità, il vero ostacolo: telefoni pronti e cuffie non sempre

Il problema, oggi, non è l’idea. È farla funzionare davvero. Molti smartphone recenti, compresi i modelli delle serie Samsung Galaxy S25 e Google Pixel 9 o successivi, vengono indicati come pronti per Auracast. Ma non tutti gli accessori audio che dichiarano il supporto a Bluetooth 5.2 e LE Audio permettono poi di usare la funzione.

Alcuni produttori hanno scritto la compatibilità nelle schede tecniche, senza però attivarla con un aggiornamento firmware. How-To Geek cita il caso di alcune cuffie Marshall, presentate come “future-ready” ma ancora in attesa dell’update necessario. Marchi come JBL ed EarFun, invece, hanno già abilitato Auracast su alcuni prodotti.

Il risultato è una certa confusione: l’utente legge la dicitura giusta sulla confezione, collega le cuffie e poi non trova da nessuna parte il tasto per la condivisione audio. “Pensavo fosse immediato”, ha raccontato l’autrice della prova, dopo diversi tentativi con dispositivi non ancora aggiornati. Ed è proprio così che una funzione utile rischia di restare nascosta.

Come attivare Auracast e mettere al sicuro la trasmissione

Per usare Bluetooth Auracast bisogna prima controllare che telefono e accessorio audio siano compatibili e aggiornati. Poi si collegano cuffie o auricolari al dispositivo Android e si aprono le impostazioni Bluetooth. In molti casi conviene disattivare codec avanzati come LDAC o Qualcomm aptX, oltre alle eventuali modalità gaming: possono creare problemi con LE Audio.

Dopo aver riavviato l’accessorio, si torna nella scheda del dispositivo Bluetooth e si attiva Bluetooth LE Audio. A quel punto dovrebbe comparire il comando per la condivisione audio o per cercare trasmissioni Auracast nelle vicinanze. Se non si vede, vale la pena cercare “condivisione audio” nelle impostazioni generali di Android.

Prima di partire, però, meglio fare un ultimo passaggio: dare un nome alla trasmissione, impostare una password sicura e creare il QR code per gli invitati. Chi non trova il canale manualmente può scansionarlo e collegarsi più in fretta. Quando tutto è aggiornato e al posto giusto bastano pochi secondi. Il punto è questo: Auracast è già una delle funzioni audio più utili su Android, ma ha ancora bisogno di più dispositivi aggiornati e di utenti che sappiano dove attivarla.