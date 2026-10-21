Blocco dispositivi Samsung dal 2027: quali utenti devono restare in guardia

L’avviso, già comparso nell’app secondo quanto riportato da Giga.de, prepara gli utenti al cambio: fino alla data indicata tutto continuerà a funzionare, poi bisognerà usare la piattaforma unica.

Dal 31 marzo 2027 l’app Samsung Sound non sarà più il riferimento per controllare da smartphone soundbar Samsung e altoparlanti Wi-Fi compatibili. Fino ad allora, precisa Samsung nel messaggio mostrato agli utenti, l’app resterà attiva “come di consueto”. Dopo la scadenza, però, il controllo passerà a SmartThings, disponibile gratis per Android e iOS.

La comunicazione arriva a pochi mesi dal lancio di Samsung Sound, arrivata nel febbraio 2026. Una vita breve, dunque, almeno come app indipendente. Samsung parla di una scelta pensata per offrire “un’esperienza più comoda e unificata”. Tradotto: meno app separate e più comandi dentro un solo posto. Per chi usa già SmartThings per televisori, elettrodomestici o altri prodotti della casa connessa, il cambio dovrebbe pesare poco. Chi invece ha sempre usato solo Samsung Sound dovrà fare un passaggio in più.

Passaggio a SmartThings: dispositivi da registrare, impostazioni già salvate

Il passaggio a SmartThings dovrebbe essere semplice. Gli utenti dovranno registrare la propria soundbar o il proprio speaker Wi-Fi Samsung nell’app, così da ritrovarli insieme agli altri dispositivi dell’ecosistema. Samsung, nell’avviso interno, assicura che le impostazioni esistenti saranno conservate e non andranno rifatte da zero. Non è un dettaglio da poco: equalizzazione, collegamenti e preferenze audio spesso si sistemano nel tempo, prova dopo prova, direttamente dal divano.

Smartphone e soundbar in salotto: controllo dei dispositivi audio che passa a un’app smart home unica.

Su molti smartphone Samsung Galaxy, SmartThings è già installata. Chi usa un iPhone o un telefono Android di altri marchi può scaricarla dagli store ufficiali. L’app permette di controllare televisori, climatizzatori, lavatrici, aspirapolvere robot, sensori e dispositivi audio. In pratica, un telecomando unico per la casa connessa, con schermate aggiornate di recente e una navigazione più ordinata rispetto al passato. Il principio è quello che Samsung ripete da tempo: tutti i dispositivi in un solo posto. Per chi aveva entrambe le app, sparirà anche il continuo passaggio da una schermata all’altra.

Perché Samsung Sound è durata così poco: funzioni mancanti e comandi a metà

La fine di Samsung Sound non arriva all’improvviso. L’app era recente, ma era partita con meno funzioni rispetto a SmartThings e aveva mostrato qualche limite nell’uso quotidiano delle soundbar Samsung. Il caso più evidente riguardava l’accensione: secondo le segnalazioni raccolte dalla stampa specializzata, chi accendeva la soundbar dall’app poteva poi perdere il comando per spegnerla. Una mancanza semplice, quasi banale, ma pesante per un’app nata proprio per fare da telecomando.

Mancavano anche funzioni già presenti da tempo in SmartThings, come il controllo via IP, lo spegnimento automatico e l’accesso diretto a Tap Sound, che consente di avviare rapidamente la riproduzione avvicinando lo smartphone al dispositivo compatibile. In alcuni casi, poi, la configurazione si complicava: se una soundbar era già registrata su SmartThings, non sempre poteva essere aggiunta senza intoppi a Samsung Sound. Qualcuno, per riuscirci, doveva prima rimuoverla dalla piattaforma principale. A quel punto, più che semplificare, la doppia app finiva per creare confusione.

Una sola app per l’ecosistema Samsung: dalla smart TV alla soundbar

La scelta di portare Samsung Sound dentro SmartThings fa parte di una linea più ampia: riunire il controllo dei prodotti Samsung in un’unica app, dalla smart TV alla lavatrice, dalla soundbar ai dispositivi per la casa connessa. È una direzione ormai chiara nel mercato smart home, dove gli utenti chiedono meno app, meno passaggi e comandi più immediati. Non sempre i produttori ci riescono, ma la strada è quella.

Per Samsung, il vantaggio è anche pratico: una sola piattaforma significa aggiornamenti più rapidi, schermate più coerenti e meno doppioni tra servizi. Per gli utenti, almeno nelle intenzioni, vuol dire trovare le funzioni audio accanto agli altri dispositivi già collegati. Resta da vedere quanto sarà liscio il passaggio per chi usa modelli meno recenti o configurazioni domestiche più complesse. Per ora la data è fissata: fino al 31 marzo 2027 Samsung Sound continuerà a funzionare, poi soundbar e speaker Wi-Fi Samsung passeranno definitivamente sotto il controllo di SmartThings.