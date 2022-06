Blocco Dati USB: l'accessorio per ricaricare iPhone in sicurezza

Ogni volta che colleghi iPhone ad una presa USB, c’è il rischio concreto che qualcuno possa violare la tua privacy e accedere ai tuoi dati. Ecco perché Privise ha creato una Blocco Dati USB, cioè una chiavetta hardware che blocca la trasmissione dati e lascia attive solo le funzioni di ricarica elettrica. Così, puoi stare davvero al sicuro.

Quando connetti iPhone ad un computer, alla presa USB in aereo o in un hub in biblioteca, sul display compare un messaggio che recita: “Vuoi autorizzare questo computer? Quando connesso, le tue impostazioni e i tuoi dati saranno accessibili da questo computer.” Questo processo si chiama Trustjacking, ed è un fondamentale ridurre le autorizzazioni al minimo sindacale.

Ogni volta che si dà l’ok, infatti, quel computer può sincronizzare e scaricare dati da iPhone anche senza una connessione fisica (se connessi alla medesima rete WiFi); e può pure scaricare backup, foto, app e messaggi, o installare malware sul telefono. Può addirittura carpire screenshot in tempo reale o registrare lo schermo.

È una faccenda talmente complicata che, a un certo punto, Apple ha dovuto creare una tecnologia capace di bloccare i tentativi di accesso su iPhone e iPad da parte di malintenzionati, chiamata Blocco Accessori USB.

tra il cavo di ricarica e la presa USB. Dopodiché, bloccherà ogni funzione di trasferimento dati, lasciando intatte quelle elettriche per la ricarica. Basandosi su software, tuttavia, questa feature non è perfetta e potrebbe presentare dei buchi che possono costare cari. Ecco perché, per gli utenti che ci tengono alla propria privacy, è stata creata una speciale chiavetta USB chiamata Privise che include un Data Blocker. Costa 8,5€ con Coupon e va inserita. Dopodiché, bloccherà ogni funzione di trasferimento dati, lasciando intatte quelle elettriche per la ricarica.