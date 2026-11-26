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Vuoi smettere di ricevere messaggi da qualcuno su WhatsApp senza che quella persona riceva alcun avviso? La buona notizia è che WhatsApp non invia mai notifiche al contatto bloccato — né nel momento in cui blocchi, né se decidi di sbloccare in seguito. Ma bloccare non è l’unica strada: esistono diversi livelli di intervento, e scegliere quello giusto fa la differenza tra silenziare una conversazione scomoda e interrompere ogni contatto. Questa guida copre tutti i metodi disponibili su iPhone, con qualche riferimento alle differenze operative su Android.

Cosa succede davvero quando blocchi un contatto su WhatsApp

Prima di agire, è utile capire cosa vede — e cosa non vede — il contatto dall’altra parte. Quando blocchi qualcuno, quella persona non riceve alcuna notifica: nessun messaggio di sistema, nessun avviso, nessuna email. È una delle poche operazioni di WhatsApp progettate per essere completamente silenziose.

Gli effetti sul contatto bloccato sono però evidenti nel tempo:

Non può più vedere il tuo ultimo accesso né il tuo stato online.

né il tuo stato online. La tua foto profilo smette di aggiornarsi e rimane ferma all’ultima versione che ha visto.

smette di aggiornarsi e rimane ferma all’ultima versione che ha visto. I messaggi che ti invia risultano con un solo segno di spunta grigio — mai due, mai azzurri — ma WhatsApp non gli spiega il perché.

grigio — mai due, mai azzurri — ma WhatsApp non gli spiega il perché. Non può aggiungerti a nuovi gruppi.

Le chiamate WhatsApp non ti raggiungono.

La chat esistente, però, rimane visibile nel tuo elenco conversazioni: bloccare un contatto non cancella la cronologia. Se vuoi eliminarla, devi farlo separatamente.

Come bloccare un contatto senza notifica su iPhone

Su iPhone il percorso più rapido parte direttamente dalla conversazione. Apri la chat, tocca il nome del contatto in cima allo schermo, scorri verso il basso e seleziona Blocca. WhatsApp ti chiederà conferma e, in quel momento, potrai anche scegliere se eliminare la chat o conservarla.

In alternativa, puoi raggiungere la stessa opzione da Impostazioni → Privacy → Contatti bloccati → Aggiungi nuovo. Questo secondo percorso è utile se non vuoi aprire la conversazione prima di bloccare.

→ Leggi anche: Messaggi programmati su WhatsApp: cosa succede se il telefono è spento

Su Android il meccanismo è analogo: tieni premuto il nome del contatto nell’elenco chat oppure entra nella conversazione, tocca i tre puntini in alto a destra e seleziona Altro → Blocca. L’interfaccia cambia leggermente a seconda della versione di Android e del produttore del telefono, ma la logica rimane la stessa.

Silenziare la chat: quando il blocco è eccessivo

A volte non vuoi interrompere il contatto — vuoi solo non essere disturbato. In questo caso la funzione mute (silenzia) è la scelta più appropriata. Tieni premuta la conversazione nell’elenco chat, tocca l’icona del microfono barrato e scegli la durata: 8 ore, 1 settimana o sempre. Il contatto continua a scriverti, i messaggi arrivano, ma le notifiche sonore e i banner scompaiono.

Il silenziamento è completamente invisibile all’altro utente: non cambia nulla nella sua esperienza, non altera i segni di spunta e non limita nessuna funzionalità. È il metodo meno invasivo e reversibile in qualsiasi momento.

Archiviare e nascondere le conversazioni

Un’opzione intermedia, spesso sottovalutata, è l’archivio chat. Scorrendo verso sinistra su una conversazione (su iPhone) e toccando Archivia, la chat sparisce dall’elenco principale senza essere eliminata. Per ritrovarla basta scorrere in fondo all’elenco delle conversazioni e toccare Archiviate.

Il punto chiave: se attivi l’opzione Mantieni archiviate — raggiungibile da Impostazioni → Chat → Mantieni archiviate — la conversazione resta nascosta anche quando arriva un nuovo messaggio. Senza questa impostazione, un messaggio nuovo riporta la chat in cima all’elenco principale, vanificando l’archivio.

Archiviare non blocca il contatto: può ancora scriverti, chiamarti e vedere il tuo stato. È uno strumento di organizzazione, non di protezione.

Proteggere una chat con password o Face ID

WhatsApp permette di proteggere singole conversazioni con un codice, l’impronta digitale o il Face ID. Questa funzione — chiamata Blocco chat — è utile se condividi il telefono o vuoi semplicemente che certe conversazioni non siano accessibili a occhi indiscreti.

→ Leggi anche: WhatsApp, sticker animati con suono: come crearli dai video e controllarli

Per attivarla su iPhone: apri la conversazione, tocca il nome del contatto, scorri fino a Blocca chat e abilita l’opzione. La chat sparirà dall’elenco principale e sarà accessibile solo dalla cartella dedicata, protetta dall’autenticazione biometrica.

Anche in questo caso il contatto non riceve alcun avviso: può continuare a scriverti normalmente, ma i messaggi saranno nascosti alla vista di chiunque tenga il telefono in mano.

Cosa fare con i gruppi

WhatsApp non consente di bloccare un gruppo come entità: non esiste un pulsante “blocca gruppo”. L’unica strada è uscire dal gruppo e, se necessario, bloccare l’amministratore per impedirgli di riaggiungerti. In questo modo elimini anche la possibilità che quella persona ti inserisca in nuovi gruppi senza il tuo consenso.

Per uscire da un gruppo su iPhone: apri la conversazione di gruppo, tocca il nome del gruppo in alto, scorri verso il basso e seleziona Esci dal gruppo. Puoi anche eliminare il gruppo dalla tua lista subito dopo.

Sbloccare un contatto in seguito

Se cambi idea, sbloccare è semplice quanto bloccare. Vai su Impostazioni → Privacy → Contatti bloccati, individua il nome e tocca Sblocca. Anche qui, nessuna notifica viene inviata al contatto: non saprà che era bloccato, né che è stato sbloccato. I messaggi inviati durante il periodo di blocco non arriveranno retroattivamente.

Per approfondire le politiche ufficiali sulla privacy dei messaggi puoi consultare direttamente il Centro assistenza di WhatsApp, che dettaglia cosa accade ai dati durante e dopo un blocco.

In sintesi pratica: se vuoi discrezione totale senza interrompere il contatto, usa il silenziamento o l’archivio con Mantieni archiviate attivo; se vuoi interrompere ogni comunicazione in modo silenzioso, il blocco è lo strumento giusto — e WhatsApp garantisce che l’altro utente non riceverà mai un avviso in merito.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.