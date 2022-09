I prodotti a marchio Amazon e di altri brand che fanno parte della scuderia del gigante di Seattle sono davvero uno spettacolo. Prendiamo ad esempio il sistema Video Doorbell di Blink con tanto di Sync Module 2 che ti permette di avere maggior controllo, e dunque sicurezza, su chi sta bussando alla tua porta.

Oggi il bundle che, come detto, include il Video Doorbell e il Sync Module 2 è in promozione su Amazon. Grazie allo sconto del 41% passa da 94,98 euro a 55,99 euro. Un affare, senza alcun dubbio. E puoi optare anche per il pagamento a rate usufruendo del servizio gratuito di Amazon: 5 rate da 11,20 euro.

Con Blink Video Doorbell, rispondi alla tua porta in ogni momento, ovunque tu sia dal tuo smartphone, con video in HD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte e audio bidirezionale. La batteria poi è pazzesca, con due anni di durata nonostante una marea di feature come notifiche personalizzate, impostazioni di privacy e tanto altro ancora. Il tutto poi è a prova di intemperie, visto che è stato implementato un sigillo interno che protegge dall’acqua.

Salva e condividi i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (non inclusa) oppure nel Cloud con un periodo di prova gratuita dell’abbonamento Blink. Periodo di prova valido fino a gennaio 2023.

Il sistema Video Doorbell è l’ideale per qualsiasi casa: usa il dispositivo in modalità wireless o collegalo ai fili del tuo campanello esistente per far suonare anche il tuo campanello interno. E poi è compatibile con Alexa: video in diretta, audio bidirezionale, ricevi le notifiche di movimento e del campanello nell’app, accendi e spegni il tuo campanello e molto altro ancora.

La confezione include un dispositivo Blink Video Doorbell, un Sync Module 2 e un kit per l’installazione (supporto ad angolo, viti e tasselli).