Che tu sia un grande sportivo, uno a cui interessa tenere sotto controllo alcuni parametri oppure una persona che vuole semplicemente acquistare uno smartwatch per le sue molteplici funzionalità, con questo orologio otterrai sicuramente il risultato che stavi cercando. Oggi puoi infatti acquistare il Blackview W20 a soli 29,99€ anziché 70€.

Come è possibile? Te lo spiego subito: oltre allo sconto del 39% già applicato da Amazon puoi risparmiare altri 10€ applicando manualmente il coupon. La spedizione, infine, è gratuita se ti abboni a Prime.

Blackview W20: non sarà un Apple Watch, ma ha tanto da offrire

Blackview è tra i più noti produttori di smartwatch attualmente sul mercato. Questo modello in particolare, il W20, è tra i più quotati su Amazon per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo (che oggi migliora notevolmente, grazie alla promo).

Partendo dal display da 1,83 pollici, quest’ultimo offre una qualità decisamente superiore alla media ed una resistenza agli urti senza paragoni. Inoltre, acquistando questa versione, riceverai, oltre al classico cinturino in silicone, anche uno secondo cinturino intrecciato.

Tra le varie tecnologie montate su questo dispositivo, troverai un fantastico chip BIO1.0 Pro ed un sensore di frequenza cardiaca avanzato che ti permetterà di monitorare in maniera automatica e costante la tua frequenza cardiaca.

È inoltre presente un sensore per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue SpO2 estremamente preciso che basa la misurazione su diversi fattori fondamentali. Questo Smartwatch può anche tenere sotto controllo la temperatura corporea, avvertendoti con una notifica quando quest’ultima supera, ad esempio, i 37.3 °C.

Infine, grazie ai sensori posti sotto la scocca, potrai monitorare tutti i dati del sonno, come ad esempio tempo di veglia, sonno leggero, sonno profondo, al fine di migliore sensibilmente la qualità

Se quindi sei alla ricerca di uno smartwatch economico che svolga egregiamente il suo lavoro, il Blackview W20 potrebbe fare proprio al caso tuo. Acquistalo ora su Amazon a soli 29,99€, ma ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungerlo al carrello. Solo così otterrai un ulteriore sconto di 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.