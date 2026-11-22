Per affrontare un blackout di 72 ore può bastare recuperare dispositivi e accessori già presenti in casa, controllandoli prima e organizzandoli in uno zaino.

Un vecchio smartphone, una radio, una torcia e pochi cavi funzionanti possono aiutare a comunicare e restare informati quando possibile. Un power bank carico e qualche batteria di ricambio offrono autonomia, ma vanno verificati prima di un’emergenza. Salvare mappe e documenti offline completa il kit: l’obiettivo è avere strumenti affidabili, facili da trovare e usare, senza spendere altri soldi.

Dispositivi da recuperare in casa: smartphone, radio, torce e notebook ancora utili

Il primo oggetto da cercare è quasi sempre lì, dimenticato in un cassetto: un vecchio smartphone ancora funzionante. Non deve essere veloce, né aggiornato all’ultima versione. Può bastare per conservare numeri utili, copie dei documenti, indirizzi, informazioni sanitarie e mappe offline della propria zona. Meglio caricarlo per tempo, togliere le app inutili e provarlo con calma, magari in un pomeriggio libero, per capire quanto regge davvero la batteria.

Attenzione, però: senza SIM, senza rete o con le celle telefoniche intasate, chiamate e connessione non sono garantite. Accanto al telefono conviene mettere una radio portatile, se c’è già in casa. Durante un’interruzione lunga può ricevere comunicazioni locali anche quando Internet non va. Da controllare subito ricezione e batterie.

Stesso discorso per una torcia LED, una lampada da campeggio o una luce d’emergenza rimasta in garage. Usare per ore il flash del telefono significa consumare energia preziosa. Anche un notebook ancora in buone condizioni può servire per leggere file salvati, ma solo se la batteria tiene e se il peso non rende lo zaino scomodo da portare.

Energia e ricarica: power bank, cavi, batterie e adattatori da controllare prima

La parte più delicata è la ricarica dei dispositivi. Un accessorio scarico, rotto o non compatibile, nel momento sbagliato, serve a poco. Chi ha un power bank da viaggio dovrebbe provarlo subito: deve caricarsi senza problemi, non avere rigonfiamenti, trattenere energia e avere il cavo giusto per lo smartphone principale. Anche un modello da 5.000 o 10.000 mAh può garantire ore in più di autonomia, se usato con attenzione.

“Il punto non è avere tutto, ma sapere cosa funziona”, ripetono spesso i tecnici della protezione civile nei consigli per prepararsi in casa. Nello zaino vanno messi pochi cavi USB, ma scelti bene: USB-C, Lightning o micro-USB, in base ai dispositivi della famiglia. Un adattatore USB-A/USB-C, un caricatore da parete e un cavetto corto possono evitare ricerche al buio, magari alle 23, con le torce già accese.

Possono tornare utili anche batterie AA e AAA ricaricabili, se integre, insieme al caricabatterie compatibile. Le pile danneggiate, corrose o gonfie non vanno tenute. Le batterie al litio sfuse, invece, devono restare protette dai contatti accidentali.

Documenti, mappe e informazioni offline: cosa salvare e come organizzare il kit

Uno zaino tech per blackout non deve diventare un deposito di vecchia elettronica. Deve essere ordinato, leggero e facile da usare anche sotto stress. Su una chiavetta USB o su una microSD si possono salvare copie di documenti, polizze, numeri medici, contatti dei familiari, informazioni sulla casa e manuali essenziali. I file più delicati andrebbero protetti, evitando password o dati bancari lasciati in chiaro.

Una copia su carta resta comunque utile: se un dispositivo non si accende, la carta risolve il problema. Le mappe offline vanno scaricate prima, non durante l’emergenza, e ricontrollate di tanto in tanto. Nel kit possono entrare anche cuffie con filo, leggere e senza batteria, utili per ascoltare radio o audio dal telefono, e un piccolo hub USB, ma solo se già provato con power bank o caricatore.

La regola è semplice: controllare tutto ogni pochi mesi, ricaricare le batterie, togliere ciò che non serve. Perché un blackout di tre giorni non si affronta comprando accessori costosi all’ultimo minuto, ma sapendo usare bene quello che si ha già in casa.