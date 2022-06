Black Shark 5 e 5 PRO: i gaming phone che superano le aspettative, prezzi

Appaiono sul mercato italiano gli smartphone per il gaming mobile più straordinari del momento. Black Shark 5 e 5 PRO sono due prodotti su cui mettere le mani se si vogliono raggiungere prestazioni elevate e non ci si vuole accontentare di una semplice scheda tecnica.

Queste due varianti annunciate ormai qualche mese fa, sono pronte a entrare nelle case degli italiani senza rinunciare all’effetto wow. Grazie alla promozione legata al BlackShark Brand Day, ti è possibile acquistarli con uno sconto non indifferente, prezzo di partenza circa 500€. Prima di vedere i codici coupon da utilizzare su AliExpress, però, voglio svelarti tutto ciò di cui sono capaci.

Black Shark 5 e 5 PRO: i due modelli messi a confronto

Guardali bene e osserva come i piccoli dettagli fanno la differenza. Entrambi hanno le stesse dimensioni ma grazie alla loro scocca posteriore sono ben distinguibili. Sembrano letteralmente usciti da una navicella spaziale con questo modulo fotografico molto particolare e che sporge appena.

In mano sono una vera favola, si fanno sentire ma si fanno utilizzare altrettanto bene.

Tra i due modelli, ovviamente, dal punto di vista tecnica qualcosa cambia. In particolar modo ti svelo che sono entrambi disponibili in due configurazioni e che condividono la pazzesca Hyper Charge da 120W. Con questa caratteristica, le batterie tornano al massimo in 15 minuti per un’esperienza di utilizzo che non conosce limiti.

Black Shark 5 è il punto di partenza. Tra le mani ti fa custodire un display AMOLED da 144Hz con colori superbi e neri profondi. Sicuramente la risoluzione non è il suo problema e sia nel gaming che nell’utilizzo quotidiano offre una marcia in più. Viene abbinato al processore Qualcomm Snapdragon 870 5G che di suo è un concentrato di tecnologia, unito al sistema “Sandwich” di raffreddamento, il telefono non si scalda mai neanche quando è sotto stress.

Perché definirlo un gaming phone? Per la presenza di pulsanti magnetici che possono essere personalizzati nella loro totalità. A disposizione ne hai sei.

Ovviamente questo telefono è utilizzabile anche tutti i giorni, non si limita in niente e come ti dicevo, la fotocamera non scherza con i suoi 64 megapixel che ti fanno scattare foto e registrare video alla perfezione.

Black Shark 5 PRO è il modello più avanzato. In cosa si differenzia? È montato sempre un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Anche il sistema di raffreddamento è diverso in quanto parliamo di un Anti-Gravity Dual VC Cooling System che offre prestazioni eccellenti. Il display ti offre sempre risoluzioni elevate ma invece di un pannello AMOLED, trovi un OLED.

Non cambiano i pulsanti magnetici, ma il comparto fotografico sì. Hai a disposizione un obiettivo principale da 108 megapixel che supporta anche l‘HDR10+ nella registrazione di video ed ha l’auto focus.

Series 5, prezzi e disponibilità in Italia con il BlackShark Brand Day

I due modelli sono disponibili per l’acquisto su AliExpress, come ti suggerivo inizialmente, tra il 15 e il 16 giugno avranno luogo gli sconti promozionali che apportano una riduzione compresa tra i 70 e i 100 euro. Grazie a questi potrai risparmiare sui prezzi di listini.

Venendo al dunque, quindi, Black Shark 5 sarà disponibile:

nella variante da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a 572€, prezzo early bird a cui scontare il codice BSHARK570

a cui scontare il codice nella variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a 692€, prezzo early bird a cui scontare il codice BSHARK570

I primi 300 acquirenti ricevono in regalo le Black Shark JoyBuds che hanno un valore di 39,99€. Puoi completare l’acquisto alla pagina ufficiale.

Il modello avanzato, Black Shark 5 PRO sarà disponibile:

nella variante da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria a 873€, prezzo early bird a cui scontare il codice BSHARK5100

a cui scontare il codice nella variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria a 982€, prezzo early bird a cui scontare il codice BSHARK5100

I primi 100 acquirenti ricevono in regalo le Black Shark JoyBuds Pro che hanno un valore di 69,99€. Puoi completare l’acquisto alla pagina ufficiale.