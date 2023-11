Black Friday Oral-B: Prezzi FOLLI sui migliori spazzolini e testine

Il Black Friday è arrivato su Amazon, portando con sé una settimana di sconti incredibili, dal 17 al 27 novembre. Tra le offerte più allettanti, quelle sui prodotti Oral-B spiccano per qualità e convenienza. È il momento ideale per rinnovare o migliorare la tua routine di igiene orale con prodotti all’avanguardia. Scopri le offerte sui migliori spazzolini elettrici e testine di ricambio Oral-B e cogli al volo l’occasione per un sorriso più sano e brillante!

Spazzolini Elettrici Oral-B in Offerta

I migliori spazzolini elettrici Oral-B in offerta al Black Friday 2023:

Oral-B Smart 4 4500

Il Oral-B Smart 4 4500 è un vero alleato per la tua igiene orale. Con la sua tecnologia Bluetooth e 3 modalità di spazzolamento, offre una pulizia personalizzata e superiore. Il sensore di pressione e la testina rotonda garantiscono una pulizia efficace e delicata sulle gengive.

Oral-B iO Series

La serie iO di Oral-B rappresenta il vertice della tecnologia degli spazzolini elettrici. Ogni modello offre caratteristiche uniche:

Oral-B iO 9N: Tecnologia magnetica iO e 7 modalità di spazzolamento, con un display interattivo per una pulizia personalizzata.

Oral-B iO 6N e un’altra variante: Perfetto equilibrio tra efficienza e delicatezza, con tecnologia di tracciamento intelligente.

Oral-B iO 10: Il massimo della tecnologia Oral-B, con funzioni intelligenti integrate e design premium.

Oral-B iO 4N: Ideale per chi cerca qualità e semplicità, con tecnologia iO in una versione più accessibile.

Oral-B iO 5N: Unisce efficacia e comfort in un design elegante.

Oral-B iO 8N: Tecnologia avanzata e 6 modalità di spazzolamento per una pulizia su misura.

Oral-B iO 7N: Unisce la tecnologia iO a un design intuitivo e user-friendly.

Testine di Ricambio Oral-B in Offerta

Testine Standard e Specializzate

Oral-B Testine Confezione Da 4: Compatibilità universale e setole Indicator per una sostituzione tempestiva.

Oral-B Testine Sensitive Clean: Ideali per gengive sensibili, offrono una pulizia delicata ma efficace.

Oral-B Precision Clean Testine: Progettate per una pulizia profonda e precisa.

Testine Serie iO

Oral-B iO Testine Di Ricambio Ultimate: Massima efficienza di pulizia con la tecnologia iO.

Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action: Angolazione ottimale per una rimozione efficace della placca.

Oral-B Testine Di Ricambio iO Radiant White: Specializzate per uno sbiancamento delicato ma visibile.

