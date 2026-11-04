Black Friday da Lidl, c'è un accessorio Parkside da non farsi scappare a pochi euro

Una partenza anticipata per il Black November, con offerte su utensili PARKSIDE, prodotti da dispensa e prime proposte di Natale, dai dolci Favorina alle confezioni Kinder. La catena tedesca punta su una formula ormai riconoscibile: prezzi spinti su casa e fai da te, qualche richiamo festivo già in corsia e disponibilità legata, come sempre, alle scorte dei singoli supermercati.

Il volantino Lidl Black Days è partito il 2 novembre e resterà valido fino a mercoledì 11 novembre 2026. Una finestra che arriva con largo anticipo rispetto al Black Friday vero e proprio. La formula è quella del “Sottocosto”, parola ben nota nella grande distribuzione: prodotti in promozione per pochi giorni e quantità che possono cambiare da negozio a negozio.

Nei supermercati Lidl, quindi, il Black November comincia con una selezione che non si ferma ad alimentari e prodotti per la spesa di tutti i giorni. Ci sono anche articoli tecnici, accessori per piccoli lavori in casa e prime proposte stagionali. “Conviene guardare subito il volantino e segnarsi le date”, ha confidato un addetto di un punto vendita dell’area milanese, spiegando che alcune offerte più richieste finiscono già nelle prime ore del mattino. Succede spesso. Soprattutto quando di mezzo ci sono i prodotti PARKSIDE.

PARKSIDE in sottocosto: carrello pieghevole, sgabello 2 in 1, idropulitrice e trapano avvitatore

Il marchio PARKSIDE è uno dei pezzi forti del volantino Black Days Lidl. Nelle pagine dedicate al fai da te e alla manutenzione domestica compaiono diversi articoli, a partire dal carrello pieghevole da trasporto PARKSIDE, indicato a 9,99 euro da giovedì 5 novembre. Un prezzo pensato per attirare chi cerca un accessorio semplice da usare in garage, in cantina o per piccoli spostamenti in casa.

Un volantino promozionale tra scaffali con dolci natalizi e articoli per il fai da te, simbolo delle offerte di Black November.

Nel volantino c’è poi lo sgabello/carrello per lavori di montaggio 2 in 1 PARKSIDE, presentato come soluzione per lavorare seduti o muoversi sotto superfici basse. Seguono l’idropulitrice ad alta pressione PARKSIDE, per pulire cortili, terrazzi e attrezzi da esterno, e il set trapano avvitatore ricaricabile PARKSIDE, tra i prodotti più riconoscibili della linea. Articoli diversi, ma con lo stesso pubblico: chi vuole comprare utensili prima del Black Friday, senza aspettare l’ultima settimana di novembre.

La presenza di PARKSIDE resta un punto forte per Lidl. Negli ultimi anni il marchio si è ritagliato uno spazio preciso tra appassionati di bricolage, recensioni online, forum e confronti sui prezzi. Alcuni prodotti sono comparsi anche su marketplace esterni come Amazon Italia, cosa che permette ai clienti di fare verifiche rapide prima dell’acquisto. Non sempre, però, il prezzo online è più basso di quello del volantino. Ed è lì che l’offerta può fare la differenza.

Natale in anticipo sugli scaffali: panettone Favorina, pandoro e confezioni Kinder

Accanto al fai da te, il volantino Lidl Black Days porta già in negozio una parte dell’offerta di Natale 2026. A pagina 25 viene segnalato il panettone con gocce di cioccolato Favorina, marchio stagionale molto presente nei supermercati della catena, insieme al pandoro, altro classico delle tavole di dicembre.

Il richiamo più familiare, soprattutto per chi compra pensando ai bambini, arriva con i prodotti Kinder per Natale. Nel volantino ci sono confezioni come il Kinder Maxi Mix peluche e il Kinder Sorpresa Maxi PLAYMOBIL, articoli che mettono insieme dolci e piccoli giochi. Spesso finiscono sotto l’albero, oppure vengono acquistati come primo anticipo delle feste. Novembre è appena cominciato, ma sugli scaffali il calendario corre: cioccolato, panettoni, confezioni regalo. E magari anche qualche nota natalizia in filodiffusione prima del tempo.

La scelta di inserire prodotti natalizi dentro una campagna Black Days non stupisce. Per la grande distribuzione, novembre è diventato un mese di passaggio tra le promozioni d’autunno e gli acquisti di dicembre. Molte famiglie iniziano a distribuire la spesa su più settimane. In questo scenario, Lidl prova a intercettare due esigenze insieme: risparmiare subito e iniziare a preparare le feste.

Offerte Lidl prima del Black Friday: cosa controllare prima di comprare

Prima di acquistare durante i Black Days Lidl, conviene guardare tre cose: disponibilità nel proprio punto vendita, prezzo rispetto ad altri canali e reale utilità del prodotto. Le offerte da volantino, soprattutto quelle indicate come sottocosto, possono avere quantità limitate e non sempre restano sugli scaffali fino all’ultimo giorno della promozione. Se possibile, meglio controllare l’app o il sito Lidl. E, per gli articoli più richiesti, passare presto in negozio.

Per i prodotti PARKSIDE, il confronto con altri rivenditori può aiutare a capire se il prezzo sia davvero conveniente, considerando anche garanzia, accessori inclusi e caratteristiche tecniche. Per i dolci di Natale, invece, contano altri fattori: scadenze, formato, prezzo al chilo e gusti della famiglia. Il Black Friday 2026 arriverà più avanti, ma il Black November è già partito. E, tra le corsie, le offerte migliori restano quelle comprate con un’idea chiara in testa, non con il carrello riempito di fretta.