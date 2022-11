Black Friday Belkin: Tutti gli sconti sui migliori accessori iPhone

Oggi è una buona giornata per chi cerca ottimi accessori di elevata qualità come complemento al proprio smartphone. Belkin, uno dei marchi più noti in ambito tecnologico e partner ufficiale Apple, oggi sconta tanti dispositivi. Qui di seguito trovi i migliori sconti della giornata.

BoostCharge Pro

Elegante, minimalista e super efficiente, il BoostCharge Pro è un caricabatteria wireless 3 in 1 con MagSafe per iPhone 14 e versioni precedenti che ricarica contemporaneamente anche Apple Watch e AirPods. Supporta la Ricarica Rapida magnetica fino a 15W, e oggi è scontatissimo: costa 129,99€ invece di 149€.

SOUNDFORM Elite

L’altoparlante intelligente SOUNDFORM Elite di Belkin ti consente di riprodurre e controllare la musica tramite assistente vocale senza rinunciare alla qualità dell’audio. Acquistalo ora su Amazon a soli 94€ invece di 249,99€.

Caricabatteria Wireless 3 in 1

Una soluzione di ricarica wireless all-in-one per iPhone, Apple Watch ed AirPods, tutti assieme e contemporaneamente. Eroga una ricarica wireless rapida per i modelli di iPhone compatibili con la tecnologia Qi, fino a 7,5W, e per Apple Watch ed AirPods fino a 5W.

Supporto per telefono con tracking del viso

Costa solo 29€ invece di 49€, ma questo supporto per smartphone ha una caratteristica che lo rende unico: ha il tracking facciale che segue i tuoi movimenti mentre registri i video. L’app iOS associata è personalizzata per riconoscere il tuo viso, si collega direttamente ai profili dei tuoi social media per caricare contenuti facilmente.

Caricabatteria wireless compatibile con MagSafe

Questo accessorio garantisce un aggancio MagSafe perfetto per una ricarica efficiente e senza problemi. L’indicatore LED comunica la presenza di un oggetto estraneo e se l’iPhone 13 si sta ricaricando in modo ottimale. Ricarica in modalità wireless il tuo iPhone 12, 13 e 14 con una potenza fino a 10W.

Caricabatterie 30W USB-C

L’ottimo caricabatterie USB-C da 30W di Belkin cala di prezzo e costa solo 34 euro. Ci puoi caricare anche tablet e notebook, ed è perfetto per gli utenti Apple, ora che il caricatore non è più incluso nelle confezioni di iPhone e iPad.

Batteria esterna MagSafe

Questo prodotto è la versione di Belkin del MagSafe Battery Pack di Apple, cioè una batteria esterna da agganciare magneticamente al retro degli iPhone muniti di MagSafe. La sua batteria magnetica da 2500mAh è oggi in offerta su Amazon e, grazie allo sconto del 25%, passa da 39,99€ a 29,99€.

