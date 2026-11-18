In Francia e nel resto d’Europa i grandi rivenditori online hanno acceso le prime promozioni su iPhone 18 Pro, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 16 e su diversi modelli ricondizionati. L’obiettivo è chiaro: agganciare subito chi sta aspettando fine novembre per cambiare telefono. La corsa, partita di fatto venerdì 13 novembre, arriva in un mercato dove i prezzi Apple restano alti e dove i modelli usciti nel 2025 iniziano a sentire il peso della nuova gamma.

Le prime offerte del Black Friday iPhone 2026 mostrano ribassi già visibili sui modelli più recenti. I tagli più forti, però, riguardano soprattutto le versioni con molta memoria. L’iPhone 18 Pro Max 2 TB, per esempio, è stato segnalato da Pixmania a 2.661 euro, contro i 3.129 euro indicati da Apple: quasi 470 euro in meno, anche se il prezzo resta comunque altissimo. Su Amazon, nelle rilevazioni della mattina del 17 novembre, l’iPhone 18 Pro Max 256 GB risultava a 1.466,10 euro con coupon, rispetto ai 1.629 euro del listino Apple.

La spinta più evidente riguarda però la generazione precedente. L’iPhone 17 Pro Max è comparso su Amazon a 1.249 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo indicato di 1.479 euro. L’iPhone 17 Pro 256 GB, invece, è stato segnalato da Cdiscount a 1.229 euro. Ancora più netto il caso dell’iPhone Air, il modello sottile lanciato nel 2025 e accolto con qualche prudenza dal mercato, soprattutto per l’autonomia: la versione da 256 GB è scesa a 885 euro su Rue du Commerce, mentre quella da 512 GB è stata indicata sul marketplace di Carrefour a 968 euro, contro i 1.579 euro dell’Apple Store.

Prezzi Apple alla mano: quando una promo è davvero conveniente

Per capire se una promozione sugli iPhone Black Friday sia davvero buona, bisogna partire dai prezzi ufficiali Apple. Non dai listini barrati, spesso poco chiari. Al 17 novembre, l’iPhone 18 Pro 256 GB costa sul sito Apple 1.479 euro. La versione da 512 GB sale a 1.729 euro, mentre quelle da 1 TB e 2 TB arrivano rispettivamente a 2.229 e 2.979 euro. L’iPhone 18 Pro Max parte invece da 1.629 euro e arriva a 3.129 euro nella configurazione da 2 TB.

Confronto prezzi e appunti su smartphone e laptop per monitorare le offerte Black Friday prima dell’acquisto.

Il discorso cambia con i modelli meno recenti. L’iPhone 17 256 GB è indicato da Apple a 1.119 euro, l’iPhone 17e 256 GB a 869 euro, mentre l’iPhone Air 256 GB parte da 1.329 euro. Sopra queste cifre, una presunta offerta rischia di non esserlo davvero. Sotto, il prezzo comincia a farsi più interessante, soprattutto se il prodotto è nuovo e venduto direttamente dal rivenditore. Occhio però a memoria, condizioni e garanzia: un iPhone ricondizionato da 128 GB non può essere confrontato con un modello nuovo da 256 GB, anche se nella pagina di vendita compare accanto agli stessi prodotti.

Amazon, Carrefour, Cdiscount e gli altri: dove si vedono i ribassi

I ribassi più evidenti si stanno muovendo tra Amazon, Carrefour, Cdiscount, Rue du Commerce, Pixmania e alcuni operatori telefonici. Amazon ha anticipato la settimana del Black Friday con coupon e sconti diretti su iPhone 18 Pro e iPhone 17 Pro Max. Carrefour, invece, punta anche sulla cagnotte fedeltà, arrivando a restituire il 15% su alcuni modelli di fascia alta, come iPhone 18 Pro da 512 GB o iPhone 18 Pro Max da 1 TB e 2 TB. Non è uno sconto immediato, va ricordato: il valore recuperato si usa poi per la spesa.

Su Cdiscount si muove soprattutto il mercato del ricondizionato. L’iPhone 15 128 GB è stato segnalato a 389,99 euro, mentre l’iPhone 14 128 GB a 299,99 euro. Entrambi, secondo quanto indicato dal rivenditore, hanno la garanzia legale di due anni. È una fascia che guarda a chi vuole restare nell’ecosistema Apple senza spingersi fino ai prezzi dei modelli 2026. Secondo l’ADEME, l’agenzia francese per la transizione ecologica, scegliere uno smartphone ricondizionato può ridurre l’impatto ambientale rispetto all’acquisto di un dispositivo nuovo. Un fattore che ormai pesa sempre di più anche al momento dell’acquisto.

La domanda, in questi giorni, è sempre la stessa: comprare ora un iPhone in offerta o aspettare il 27 novembre? Le rilevazioni delle edizioni precedenti dicono che molte delle migliori promozioni arrivano già nella settimana prima del Black Friday. Spesso, nel giorno esatto dell’evento, i prezzi cambiano poco. Non è una regola fissa, e le cifre possono muoversi anche più volte nella stessa giornata. Ma negli ultimi anni i rivenditori si sono comportati spesso così.

Resta poi il ruolo di Apple, che di norma non fa sconti diretti sugli iPhone durante il Black Friday. Preferisce, quando previsto, proporre Gift Card su prodotti selezionati. Nel 2025, per esempio, il vantaggio sugli iPhone era stato più contenuto rispetto ad altre categorie. Per questo chi cerca un vero taglio di prezzo guarda soprattutto ai rivenditori esterni. Con una regola semplice, ma decisiva: controllare venditore, garanzia, memoria e stato del prodotto prima di pagare. Solo allora il ribasso può diventare davvero un affare.