Dagli AirPods 5 all’Apple Watch Series 12, fino all’iPad Air 13” 2025, molti consumatori guardano alle offerte per provare a risparmiare su dispositivi di fascia alta. Secondo la selezione pubblicata da Altroconsumo il 24 novembre, i tre modelli sono stati testati in laboratorio e rientrano tra quelli da tenere d’occhio, con prezzi indicati rispettivamente da 119 euro, 579 euro e 1.049 euro nelle promozioni segnalate.

Per chi usa già iPhone, Mac o servizi Apple, i giorni tra Black Friday e Cyber Monday possono essere il momento giusto per aggiungere un prodotto all’ecosistema senza pagare il prezzo pieno. Tablet, smartwatch e auricolari Apple, si sa, non sono tra gli articoli che calano più facilmente. Ma a fine novembre, tra grandi negozi online, catene di elettronica e store ufficiali, qualche ribasso interessante può comparire.

Il punto, come ricorda Altroconsumo, è non farsi guidare solo dalla percentuale di sconto messa in bella vista. Conta il prezzo reale, conta chi vende, contano garanzia e assistenza. E bisogna distinguere le offerte dirette da quelle dei Marketplace, dove il servizio dopo l’acquisto può cambiare parecchio. Il prezzo basso, da solo, non basta. Soprattutto quando si parla di dispositivi costosi.

AirPods 5: cancellazione del rumore, autonomia e prezzi da controllare

Gli Apple AirPods 5 sono auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e modalità Trasparenza. In pratica, permettono di isolarsi dai suoni esterni oppure di restare in contatto con ciò che accade intorno, senza doverli togliere. Hanno Bluetooth 5.3, microfono integrato, comandi per le chiamate e custodia di ricarica con porta USB-C. Da segnalare anche la certificazione IP57, che indica resistenza a polvere e acqua.

Tablet, smartwatch e auricolari su una scrivania: confronto pratico prima di acquistare durante Black Friday e Cyber Monday.

Nelle offerte indicate da Altroconsumo, gli AirPods 5 partono da 119 euro, con alcuni rivenditori valutati positivamente dall’associazione. Possono essere una scelta da valutare per chi ascolta musica in viaggio, lavora spesso al telefono o li usa durante l’attività fisica. Prima di comprare, però, meglio guardare oltre il cartellino: autonomia, comodità dopo molte ore d’uso e qualità della cancellazione del rumore sono aspetti decisivi. Più ancora dello sconto, sono quelli che si fanno sentire dopo qualche settimana.

Apple Watch Series 12: salute, Cellular e compatibilità da verificare

L’Apple Watch Series 12 GPS + Cellular, nella versione con cassa in alluminio da 46 millimetri, compare nelle offerte segnalate a partire da 579 euro. Ha uno schermo Retina OLED, 64 GB di memoria interna e la connettività cellulare, che consente — con un piano telefonico compatibile — di chiamare, ricevere messaggi e usare alcune funzioni anche senza avere l’iPhone a portata di mano. Una comodità concreta, per esempio, per chi corre o va in bici senza portarsi dietro lo smartphone.

Sul fronte del benessere, l’orologio tiene sotto controllo frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, passi e sonno. Sono informazioni utili, ma non sostituiscono il parere di un medico: meglio ricordarlo, senza ambiguità. Nei test citati da Altroconsumo sono state apprezzate le funzioni per il ciclismo e il comfort nell’uso prolungato. Resta però un limite importante: l’Apple Watch Series 12 funziona con iPhone, non con smartphone Android. Chi cambia spesso sistema farebbe bene a pensarci prima dell’acquisto.

iPad Air 13” 2025: schermo grande, 5G e il nodo della portabilità

L’iPad Air 13” 2025 è il prodotto più caro tra quelli indicati nella selezione, con offerte da 1.049 euro per la versione 128 GB WiFi + 5G. A bordo ci sono il processore Apple M3, 8 GB di RAM e una memoria interna che non si può espandere con microSD. Il display da 13 pollici, con densità di 264 pixel per pollice, lo rende adatto a studio, lavoro, videochiamate e contenuti multimediali. Su una scrivania, a casa o in ufficio, lo schermo più ampio si nota eccome.

C’è però anche l’altro lato della medaglia. Il peso, circa 616 grammi, può farsi sentire per chi cerca un tablet da usare spesso in piedi, sui mezzi o durante spostamenti frequenti. Le fotocamere anteriore e posteriore sono da 12 megapixel, mentre 5G e Wi-Fi 6E allargano le possibilità di connessione fuori casa. È una scelta sensata per chi vuole un tablet vicino a un piccolo computer, meno per chi cerca soprattutto leggerezza. Anche in questo caso, prima del clic finale, conviene controllare venditore, garanzia e prezzo aggiornato: nelle ore del Cyber Monday, qualche oscillazione può sempre arrivare.