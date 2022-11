Black Friday Amazon: le migliori offerte su Mouse e Tastiere

Non solo accessori Apple, router Mesh e telecamere smart. In occasione del Black Friday 2022 c’è una pioggia di sconti anche su mouse e tastiere. È l’occasione giusta per acquistare un mouse o tastiera di elevata qualità, per il gioco o il lavoro, e risparmiare fino al 70% rispetto ai prezzi di listino.

SteelSeries Prime

È il primo mouse con TrueMove Pro di SteelSeries e nasce principalmente per il gaming e, andando nel particolare, per i giochi FPS più esigenti. Si tratta di una periferica di puntamento incredibilmente precisa e reattiva: gli switch ottici magnetici Prestige riducono i tempi di risposta e durano 5 volte di più rispetto a quelli concorrenti. Il sensore ottico invece è un TrueMove Pro da 18.000 CPI.

Il tutto è racchiuso in mouse che pesa solo 69g e con un design realizzato in collaborazione con i professionisti degli eSport.

SteelSeries è tra i principali marchi da prendere in considerazione (insieme a Logitech, Razer, Cooler Master e così via) per chi col mouse gioca o lavora seriamente.Compatibile con macOS e Windows, e oggi acquistabile su Amazon a soli 19,99€ invece di 69,99€ . Praticamente regalato.

Logitech G203 LIGHTSYNC

Grazie alle prestazioni ottimizzate il mouse Lightsync G203 di Logitech risulta essere perfetto per i giocatori che richiedono un prodotto premium ed affidabile. Progettato per il comfort e le prestazioni, questo mouse da gioco è dotato di sei pulsanti programmabili e una risoluzione da 200 a 8000 dpi. Inoltre, l’illuminazione Logitech Lightsync RGB offre una facile personalizzazione e 16,8 milioni di colori. Acquistalo su Amazon a soli 20,89€ invece di 40,99€.

Logitech G305 Lightspeed

Il mouse wireless Logitech G305 Lightspeed può durare fino a 9 mesi con una singola batteria AA. Ha anche un design leggero con uno spazio di archiviazione integrato per il ricevitore USB nano per un facile trasporto. I sei pulsanti programmabili possono essere personalizzati con il software Logitech Gaming. Puoi anche salvare fino a cinque profili direttamente sul mouse, grazie alla sua memoria integrata.

Gioca ai tuoi giochi per PC preferiti in modalità wireless con il G305, grazie alla tecnologia wireless Lightspeed e al nano ricevitore USB. Acquistalo ora su Amazon a 42,99€ invece di 62€.

Logitech G502 HERO

Il mouse da gioco G502 HERO di Logitech è progettato per fornire precisione e reattività necessarie per il gaming. Utilizza il sensore HERO di Logitech, che fornisce un intervallo di dpi compreso tra 200 e 16.000, in modo da poterlo muovere in modo affidabile. Inoltre, il G502 HERO ha una rotellina di scorrimento integrata che consente di alternare tra cinque impostazioni dpi. Dispone inoltre di 11 pulsanti programmabili per l’assegnazione di comandi personalizzati. Acquistalo su Amazon a soli 49,99€ invece di 94,99€ .

Mouse Verticale Ergonomico Trust

Trust Verto Mouse Verticale Wireless è perfetto per dire addio a fatica e al dolore. Consente di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60° per lavorare in totale comfort. Ha una portata wireless di 10 m che assicura una migliore postura, comandi precisi, e un sensore ottico 800/1200/1600 DPI e due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo rapido e preciso.

Completamente Plug&Play costa 18,99€ invece di 29,99€ .

Logitech K380

Logitech partecipa al Black Friday con alcuni dei suoi migliori prodotti per iPad, Mac e iPhone. Tra le periferiche in promozione c’è l’amatissima tastiera Bluetooth K380, compatibile con macOS, iPadOS e Windows, che può essere utilizzata addirittura con tre dispositivi in contemporanea.

Costa solo 34,99€ invece di 58,99€.

Logitech G213 Prodigy

L’eccellente tastiera G213 Prodigy con LIGHTSYNC RGB di Logitech è comoda e perfetta sia per lavorare che per il gaming. Compatibile con i Mac e dotata di tastierino numerico, è oggi acquistabile ad un ottimo prezzo: di norma costa 87,99€, ma oggi – grazie allo sconti del Black Friday la paghi solo 38,30€.

Il Non Plus Ultra

Non ve l’abbiamo mai neppure proposta per due ragioni. Primo, costa uno sproposito; e secondo, non veniva mai scontata. Ma oggi sì. Logitech G910 Orion Spectrum è una tastiera meccanica da gaming retro-illuminata, con Lightsync Rgb, ed è il meglio che si possa comprare.

Normalmente costa le bellezza di 208,99€ ma grazie agli sconti del Black Friday la pagate circa la metà ovvero 108,99€ incluse spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.