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Il Black Friday 2026 è ufficialmente partito e, se sei un utente Apple, hai dodici giorni per trovare le migliori offerte tech prima che i prezzi tornino alla normalità. La finestra promozionale è iniziata il 19 novembre e si chiude il 30 novembre con il Cyber Monday, con il vero Black Friday fissato al 27 novembre 2026. Orientarsi tra centinaia di sconti non è semplice, ma con la giusta strategia puoi evitare gli acquisti impulsivi e portare a casa solo ciò che vale davvero.

Quando comprare: la mappa dei 12 giorni

Amazon ha dato il via alle promozioni già giovedì 19 novembre, anticipando di quasi una settimana il Black Friday vero e proprio. Questo significa che alcune offerte sono già attive oggi, 21 novembre, mentre altre arriveranno a ondate nei prossimi giorni. Anche Unieuro partecipa con campagne dedicate che coprono l’intera finestra promozionale.

La logica da seguire è semplice: i prodotti con scorte limitate tendono a esaurirsi nei primi giorni, mentre gli accessori e i bundle raggiungono spesso il prezzo minimo proprio il 27 novembre o nel weekend successivo. Se trovi un’offerta interessante oggi, valuta se il risparmio è già significativo rispetto al minimo storico degli ultimi trenta giorni — molti retailer mostrano questo dato direttamente nella scheda prodotto.

Il Cyber Monday del 30 novembre è storicamente il momento migliore per software, abbonamenti e accessori digitali, mentre l’elettronica fisica rischia di essere già esaurita nelle configurazioni più richieste.

Black Friday 2026, offerte tech per l’ecosistema Apple: dove guardare prima

Se usi iPhone, iPad o Mac, le categorie più interessanti in questo periodo sono gli accessori MagSafe, i caricatori USB-C multi-porta, i power bank certificati e le custodie. Amazon è il retailer dove questi prodotti subiscono gli sconti più aggressivi, spesso con riduzioni che superano il 30% rispetto al prezzo di listino.

Su Unieuro, invece, conviene concentrarsi su TV, stampanti e piccoli elettrodomestici: il retailer italiano tende a essere più competitivo sui grandi elettrodomestici e sulle categorie dove Amazon fatica a battere i prezzi della distribuzione tradizionale.

Caricatori USB-C : cerca modelli con potenza da 30 W in su, compatibili con la ricarica rapida di iPhone 15 e 16. I prezzi in questo periodo scendono spesso sotto la soglia dei 20 euro per i marchi meno noti, ma anche brand come Anker o Belkin vedono sconti importanti.

: cerca modelli con potenza da 30 W in su, compatibili con la ricarica rapida di iPhone 15 e 16. I prezzi in questo periodo scendono spesso sotto la soglia dei 20 euro per i marchi meno noti, ma anche brand come Anker o Belkin vedono sconti importanti. Power bank : privilegia quelli con supporto MagSafe se hai un iPhone dalla serie 12 in poi. I modelli con certificazione MFi tendono a mantenere prezzi più stabili, ma il Black Friday è uno dei pochi momenti in cui scendono in modo apprezzabile.

: privilegia quelli con supporto MagSafe se hai un iPhone dalla serie 12 in poi. I modelli con certificazione MFi tendono a mantenere prezzi più stabili, ma il Black Friday è uno dei pochi momenti in cui scendono in modo apprezzabile. Cuffie e audio : le custodie per AirPods e le cuffie Beats sono tra i prodotti Apple-adjacent più scontati in questo periodo. Controlla sia Amazon che l’Apple Store direttamente: Apple partecipa al Black Friday con gift card in omaggio anziché sconti diretti, ma combinata con un’offerta su accessori può valere la pena.

: le custodie per AirPods e le cuffie Beats sono tra i prodotti Apple-adjacent più scontati in questo periodo. Controlla sia Amazon che l’Apple Store direttamente: Apple partecipa al Black Friday con gift card in omaggio anziché sconti diretti, ma combinata con un’offerta su accessori può valere la pena. Stampanti : se stai cercando una stampante compatibile con AirPrint per stampare direttamente da iPhone o iPad senza configurazioni complesse, il Black Friday è il momento giusto. I modelli entry-level di HP ed Epson raggiungono prezzi molto accessibili in questa finestra.

: se stai cercando una stampante compatibile con AirPrint per stampare direttamente da iPhone o iPad senza configurazioni complesse, il Black Friday è il momento giusto. I modelli entry-level di HP ed Epson raggiungono prezzi molto accessibili in questa finestra. Smart home: i dispositivi compatibili con HomeKit — videocamere, lampadine smart, sensori — vedono sconti significativi. Controlla la compatibilità con HomeKit prima di acquistare: non tutti i dispositivi in offerta supportano l’ecosistema Apple.

Come verificare se uno sconto è reale

Il rischio più comune durante il Black Friday 2026 è trovare offerte tech che sembrano sconti ma in realtà partono da un prezzo gonfiato artificialmente nelle settimane precedenti. Per difenderti, usa strumenti come Idealo, che mostra l’andamento storico del prezzo di un prodotto: se il “prezzo barrato” non corrisponde a un prezzo realmente praticato almeno trenta giorni prima, lo sconto è illusorio.

Un altro segnale da tenere d’occhio è la generazione del prodotto. Durante il Black Friday è comune trovare in offerta modelli dell’anno precedente a prezzi apparentemente vantaggiosi: non è necessariamente un problema, ma devi sapere cosa stai comprando. Per i Mac e gli iPad, verifica sempre il numero di modello prima di procedere.

Strategia per non spendere troppo

Definisci un budget per categoria prima di aprire qualsiasi pagina di offerte. È facile farsi trascinare dalla logica dello sconto e acquistare prodotti di cui non hai bisogno solo perché il prezzo sembra conveniente. Per ogni prodotto che valuti, chiediti se lo avresti comprato anche senza lo sconto: se la risposta è no, probabilmente puoi aspettare.

Attiva le notifiche di prezzo su Amazon o su Idealo per i prodotti nella tua lista desideri: in questo modo non devi monitorare manualmente ogni giorno e ricevi un avviso solo quando il prezzo scende sotto la soglia che hai impostato. È il modo più efficiente per navigare dodici giorni di promozioni senza perdere le offerte migliori.

Con il Cyber Monday il 30 novembre come ultima opportunità, hai ancora tempo per valutare con calma: non lasciarti convincere dall’urgenza artificiale dei countdown. Se un’offerta scompare prima che tu sia pronto, quasi certamente tornerà in una forma simile entro le festività di dicembre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.