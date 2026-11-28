Immagine: Paalnisja (via Wikimedia Commons) (CC BY-SA 4.0)

Il Black Friday 2026 è ufficialmente entrato nel vivo: le offerte sono attive su Amazon e negli altri principali store online, e restano valide fino al Cyber Monday del 30 novembre 2026. Se stai aspettando il momento giusto per aggiornare i tuoi dispositivi Apple o aggiungere qualche accessorio smart alla tua vita quotidiana, questa è la finestra temporale più conveniente dell’anno. Abbiamo raccolto le selezioni più interessanti categoria per categoria, con prezzi verificati e qualche consiglio su cosa vale davvero la pena comprare.

Apple Watch: i prezzi più bassi dell’anno per ogni budget

Tra le offerte Apple più solide di questo Black Friday 2026, spiccano gli sconti sull’intera gamma Apple Watch. L’Apple Watch Series 12 da 42 mm GPS è disponibile su Amazon a 329 dollari, con uno sconto di circa 70 dollari rispetto al prezzo di listino — un taglio concreto su un dispositivo appena aggiornato.

Se preferisci il quadrante più grande, il Series 12 da 46 mm GPS si trova a 379 dollari. Chi vuole il massimo delle prestazioni può puntare sull’Apple Watch Ultra 3, disponibile a 549 dollari: una cifra ancora importante, ma storicamente bassa per un modello Ultra.

Per chi cerca un ingresso nell’ecosistema Apple senza spendere troppo, l’Apple Watch SE 3 da 40 mm GPS è sceso a 199 dollari. È il punto d’accesso ideale per chi passa da Android o regala il primo smartwatch Apple a un familiare.

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AirPods e audio Apple: sconti fino al 28%

Sul fronte audio, questo Black Friday 2026 porta riduzioni significative su tutta la gamma. Gli AirPods Pro 3 sono disponibili su Amazon a 179 dollari, con uno sconto che sfiora il 28% rispetto al prezzo pieno. È probabilmente l’offerta più interessante per chi vuole la cancellazione attiva del rumore di ultima generazione.

Gli AirPods Max 2 scendono a 419 dollari: restano le cuffie over-ear più costose della lineup Apple, ma per chi le usa ogni giorno in smart working o in viaggio, il salto qualitativo rispetto alle alternative si sente davvero.

Per quanto riguarda gli AirPods 5, al momento non ci sono prezzi verificati su Amazon Italia per novembre 2026: ti consigliamo di monitorare direttamente la pagina prodotto e attivare le notifiche di prezzo prima del 30 novembre.

AirTag 2: il tracker Apple al minimo storico

Il confezione da quattro AirTag 2 è disponibile su Amazon a 69,99 dollari: un prezzo che rende conveniente dotare di tracker le borse, le chiavi, il bagaglio da stiva e persino la bici. Se non hai ancora provato la rete Dov’è di Apple, questa è l’occasione giusta per iniziare senza pensarci troppo.

SwitchBot, Garmin e gli altri brand: cosa sappiamo

Sul fronte SwitchBot, già dal 19 novembre 2026 TuttoTech.net ha segnalato una promozione dedicata con 22 prodotti in offerta fino al 30 novembre, incluse cornici smart e dispositivi per la casa connessa. Il 22 novembre 2026 anche Macitynet ha incluso SwitchBot nella sua selezione giornaliera insieme ad Apple, Bose, Govee e altri brand. Vale la pena controllare direttamente lo store SwitchBot su Amazon per i prezzi aggiornati in euro, che variano rispetto alle quotazioni in dollari.

→ Leggi anche: Black Friday 2026: le migliori offerte tech giorno per giorno, la guida pratica

Per i Garmin smartwatch, le offerte del Black Friday 2026 riguardano principalmente la fascia fitness: modelli come il Forerunner e il Venu sono segnalati in sconto presso vari rivenditori, ma i prezzi specifici in euro non sono ancora stati verificati in modo definitivo. Se sei un runner o un ciclista già nell’ecosistema Garmin, è comunque il momento migliore per aggiornare il dispositivo.

Su DJI, Beats, GEEKOM e Panasonic Lumix, le promozioni sono attese e in parte già segnalate da vari aggregatori, ma i prezzi definitivi in euro non sono ancora stati confermati da fonti ufficiali al momento della pubblicazione. Tieni d’occhio le pagine Amazon dedicate e le newsletter dei rivenditori autorizzati.

Come orientarsi tra le guide del Black Friday 2026

Il 18 novembre 2026, Macitynet ha pubblicato una panoramica generale intitolata Black Friday 2026 quello vero, con guide e selezioni per categoria — un buon punto di partenza se vuoi confrontare più brand in una sola lettura. Il 13 novembre 2026, sempre Macitynet aveva già anticipato le prime offerte Amazon su Apple, Dyson, Insta360 e SwitchBot. Il 20 novembre 2026, infine, è uscita una guida completa ai robot aspirapolvere con i modelli migliori per ogni esigenza nel 2026: utile se stai valutando anche acquisti per la casa intelligente.

Per non perdere le variazioni di prezzo in tempo reale, puoi usare strumenti come CamelCamelCamel per tracciare lo storico prezzi su Amazon e capire se uno sconto è davvero conveniente o solo apparente.

Priorità di acquisto: cosa comprare subito

AirPods Pro 3 a 179$ : il rapporto qualità-prezzo più alto della selezione Apple audio.

: il rapporto qualità-prezzo più alto della selezione Apple audio. Apple Watch Series 12 a 329$ : sconto di 70 dollari su un modello attuale, non su un arretrato.

: sconto di 70 dollari su un modello attuale, non su un arretrato. Apple Watch SE 3 a 199$ : la scelta più sensata per chi vuole entrare nell’ecosistema senza esagerare.

: la scelta più sensata per chi vuole entrare nell’ecosistema senza esagerare. AirTag 2 quattro-pack a 69,99$ : convenienza massima per chi ha più oggetti da tracciare.

: convenienza massima per chi ha più oggetti da tracciare. SwitchBot: verifica le offerte attive fino al 30 novembre direttamente su Amazon Italia.

Il consiglio pratico è semplice: non aspettare il Cyber Monday per i prodotti Apple già scontati, perché le quantità disponibili ai prezzi migliori tendono a esaurirsi nel weekend. Aggiungi al carrello adesso e completa l’acquisto solo se il prezzo regge — su Amazon puoi farlo senza rischi grazie alla politica di reso estesa al periodo natalizio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.