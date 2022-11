Il tuo computer desktop è privo di webcam oppure quella del tuo notebook ti sta dando problemi? Approfitta dello sconto Black Friday sulla Tyro FHD di Trust, tra le migliori della sua categoria. La paghi solo 15,99 euro e aggiunti al tuo set-up tech un gadget affidabile e versatile.

La Trust Tyro è una webcam davvero interessante e soprattutto versatile. Supportando la risoluzione Full HD e avendo un microfono incorporato, è perfetta non solo per i meeting su Zoom, Microfost Teams, Skype e piattaforme simili, ma anche per i content creator che vogliono condividere il proprio pensiero con il web (caricando video su YouTube, ad esempio) senza dover spendere chissà quale cifra.

La webcam è facilissima da utilizzare. Ti basta un collegamento USB e il gioco è fatto. Una volta lanciata l’applicazione che desideri usare, sei pronto/a a farti vedere e sentire. E poi all’interno della confezione è incluso anche un piccolo treppiede con angolazione di 65°, quindi puoi appoggiare la Trust Tyro anche sulla scrivania, e non per forza sullo schermo del tuo computer.

Con un obiettivo grandangolare, la messa a fuoco automatica e il bilanciamento automatico del bianco, la webcam di Trust è perfetta per le tue esigenze. E poi, con lo sconto Black Friday, è ancora più allettante, vero?