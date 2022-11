Black Friday 2022: TUTTE le offerte sui prodotti BOSE

Dal lontano 1964 troneggia con giusto merito nel mercato delle apparecchiature audio. Parliamo di Bose, marchio che – per la gioia dei tanti audiofili che navigano in rete – prende parte al festival degli sconti di Amazon, ovvero il Black Friday 2022. Di seguito trovi l’elenco di tutti i prodotti Bose in offerta, con sconti da capogiro. Il consiglio è scontato, ma è quello più utile: se ti interessa un articolo, acquistalo quanto prima, perché le scorte potrebbero finire in men che non si dica.

Auricolari QuietComfort con cancellazione del rumore

Gli auricolari wireless QuietComfort con riduzione del rumore avanzata e un suono ad alta fedeltà sono caratterizzati dagli inserti StayHear Max, per il massimo del comfort (da cui il nome del prodotto).

L’architettura acustica e la funzione Active EQ garantiscono un suono nitido e bilanciato.

I microfoni eliminano i rumori circostanti e si concentrano sulla voce dell’utente per chiamate più chiare.

Gli EarBuds QuietComfort di Bose sono in offerta a 159,99 euro (da 279,95 euro).

Bose S1 Pro – Sistema di altoparlanti Bluetooth senza batteria

L’S1 Pro è un altoparlante Bluetooth con ingressi per microfoni e strumenti musicali (tastiera o chitarra, ad esempio). Perfetto per feste o eventi all’aperto, il prezzo di listino (599 euro) è abbastanza proibitivo, ma per il festival delle offerte di Amazon è acquistabile a 488,99 euro.

Dimensioni e peso: ‎27.94 x 23.87 x 33.27 cm; 8.12 Kg

Soundbar 500 Bluetooth con Alexa

La Bose 500 è una soundbar potente e sottile che ti offre un’esperienza d’audio ottima, pur occupando pochissimo spazio. Puoi utilizzarla sia con il telecomando in dotazione che tramite l’applicazione Bose Music gratuita su App Store e Play Store.

Il suono è ricco e ben equalizzato, non importa quale sia la fonte. A tal proposito, puoi optare anche per servizi musicali in streaming come Spotify e Amazon Music. Ti segnalo infine l’aspetto smart di questo accessorio: è compatibile con Alexa.

Bose Solo 5 – Sistema TV Audio

Concludiamo con un’altra soundbar. Si tratta della Solo 5, che garantisce una qualità dell’audio nettamente superiore a quella delle tradizionali TV (c’è anche la “modalità dialogo”, per una migliore distinzione delle singole parole pronunciate). Non manca il Bluetooth, per ascoltare musica in streaming da qualsiasi dispositivo, come il tuo iPhone.

Il costo della del sistema audio Solo 5 è 279,95 euro, che in occasione del Black Friday scende a 165 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.