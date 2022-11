I Power Bank sono accessori ormai ampiamente diffusi, d’uso per tutti i giorni, eppure talvolta dimentichiamo quanto possano fare la differenza quelli pensati per garantire un’esperienza d’uso più “comoda”. È il caso della proposta di Katalic da 10.000mAh e con supporto alla ricarica wireless: oggi, grazie agli sconti del Black Friday, lo paghi solo 29,99 euro, ovvero il 40% in meno rispetto al prezzo di listino.

Come detto, si tratta di un power bank da 10.000 mAh con ricarica wireless e con una sorta di braccio che funge da supporto per il tuo iPhone (o un altro smartphone in tuo possesso). Insomma, durante la fase di ricarica, potrai goderti un episodio della tua serie televisiva preferita, oppure fare una videocall di lavoro. E poi, come puoi notare dalla foto, questo gadget è munito di due supporti: uno per mantenerlo in modalità orizzontale, l’altro per tenere in posizione lo smartphone in carica.

E poi, cosa che non guasta di certo, è compatibile con la ricarica wireless rapida (5W, 7.5W, 10W e 18W). In termini di connettività, troviamo due porte USB-A e una porta USB-C, e quindi sì, potrai ricaricare anche più device in contemporanea.

Il prodotto in questione si conferma comodo e versatile anche grazie al peso: solo 184 grammi per un dispositivo che può ricaricare fino a 3 device in contemporanea (potrete caricare un iPhone 13 Pro fino al 50% in soli 30 minuti, per esempio).

Per il Black Friday, in sconto trovi anche il caricabatterie magnetico di Anker. Davvero niente male.

