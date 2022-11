Non sarà un Apple Watch, ma il Galaxy Watch4 di Samsung è senza ombra di dubbio un ottimo dispositivo da polso. Il suo pacchetto di funzionalità è sbalorditivo e pensa che oggi puoi farlo tuo con una spesa irrisoria di 119,99 euro. Come è possibile? Beh, grazie allo sconto del 55% piombato su Amazon in occasione del Black Friday 2022.

Samsung Galaxy Watch4, con il Black Friday è un Best Buy

Oltre alla tua salute e benessere, lo smartwatch Watch4 ti aiuta a connetterti con gli altri, rimanere informato e divertirti. Grazie al sistema operativo Wear OS di Samsung, gli aspetti migliori di Tizen e Wear OS si uniscono per offrirti il meglio di Android e darti l’accesso a un’ampia libreria di app.

Puoi controllare il tuo punteggio BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) in qualsiasi momento toccando con due dita i pulsanti laterali. I sensori integrati ti consentono di effettuare 2400 letture in 15 secondi, fornendoti misurazioni sulla massa grassa, muscolare e idrica del tuo corpo. Samsung ha lavorato per garantire che questi sensori fossero accurati al 98% rispetto alle scansioni DXA standard.

I sensori ECG integrati possono misurare la frequenza cardiaca in tempo reale, tenendoti informato su eventuali letture anomale rilevate. Tutti i dati possono essere inviati direttamente a uno smartphone compatibile.

Misurando l’ossigeno nel sangue (SpO2) ogni secondo, lo smartwatch può monitorare la respirazione e il russare durante la notte, fornendoti dei dati che possono aiutarti a regolare l’ambiente e le abitudini del sonno in modo da poter dormire meglio.

Sappiamo tutti che è importante fare esercizio ogni giorno, ma rimanere costantemente motivati ​​da soli può essere difficile. Samsung incorpora le sfide nel Watch4 non solo per aiutare te stesso, ma anche per aiutare le persone a cui tieni. La funzione ti consente di competere con amici e familiari per vedere chi può essere il migliore monitorando i tuoi passi attraverso una bacheca live. Un sistema di punti viene utilizzato per determinare chi vince i badge commemorativi e riceverai aggiornamenti su dove ti classifichi e chi è andato avanti.

Approfitta ora dello sconto Black Friday del 55% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

