Black Friday 2022: le pendrive in SUPER OFFERTA su Amazon

Una l’hai persa, una è piena, l’altra l’hai prestata e un’altra ancora, ormai obsoleta, sembra aver gettato la spugna procurandoti solo problemi. Ti parlo delle pendrive, questi piccoli ma utilissimi accessori che utilizziamo quotidianamente per trasferire file e memorizzarne altri. La verità è che più ne hai meglio è, ma devono anche essere di qualità, altrimenti non vale nemmeno la pena investire.

Se stai pensando di arricchire il tuo cassetto di accessori tech (o quello di una persona di tua conoscenza, perché no), ti segnalo di seguito le migliori offerte sulle pendrive disponibili in queste pazze ore di Black Friday. Come noterai a breve, c’è l’imbarazzo della scelta. Ed è meglio così.

Lexar 64GB USB-A/USB-C (-20%)

Lexar USB-A 64GB (-27%)

Samsung Memorie Bar Plus USB-A 256GB (-52%)

Kingston DataTraveler Kyson 128GB (-36%)

SanDisk Ultra Dual Luxe USB-C 1TB (-45%)

SanDisk Ultra Fit USB-A 512GB (-45%)

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB (-34%)