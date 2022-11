Black Friday 2022: tutte le OFFERTE sugli smartwatch Polar

I Garmin non fanno per te? Va bene, nessun problema, perché su Amazon – in occasione del “vero” Black Friday (se così vogliamo definirlo) – trovi ghiotte offerte anche sui Polar, che per qualità e funzioni hanno ben pochi rivali sul mercato. Sono molto resistenti e con design particolarmente ricercati, originali potremmo dire. Alcuni sconti superano addirittura il 40%, e non c’è migliore occasione di questa per risparmiare un bel po’.

Sul Polar Vantage M2 – forse il modello più gettonato dagli utenti – è scontato di oltre 100 euro. Giusto per dire.

Polar Ignite – M/L (-37%)

Prezzo precedente: 199,90 euro

Prezzo Black Friday: 125 euro

Vantage M2 – S/L (-35%)

Prezzo precedente: 299,90 euro

Prezzo Black Friday: 194,90 euro

Grit X Pro – M/L (-36%)

Prezzo precedente: 434,35 euro

Prezzo Black Friday: 279,90 euro

Polar Unite – S/L (-37%)

Prezzo precedente: 149,90 euro

Prezzo Black Friday: 94,98 euro

Polar M430 (-41%)

Prezzo precedente: 229,90 euro

Prezzo Black Friday: 135 euro

Ignite 2 – S/L (-30%)

Prezzo precedente: 229,90 euro

Prezzo Black Friday: 159,90 euro

Vantage V2 – M/L (-9%)

Prezzo precedente: 438 euro

Prezzo Black Friday: 399 euro