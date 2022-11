Ora non hai più scuse: con il Black Friday Amazon fioccano le offerte sugli accessori per iPhone che non possono mancare nel tuo cassetto tech, e non dovresti farteli assolutamente sfuggire. Il Mini Power Bank da 4500mAh con connettore Lightning integrato, ad esempio, è in queste ore disponibile a soli 19,49 euro, ovvero il 25% in meno rispetto al prezzo di listino.

Il Black Friday fa precipitare il prezzo del Mini Power Bank più amato dagli utenti Amazon

Il power bank oggi in super promo dispone di un connettore Lightning. È integrato, quindi non dovrai portare con te anche i cavi che utilizzi solitamente a casa o in ufficio. Il gadget è certificato MFi, quindi può dialogare con tutti device Apple sfruttando la porta Lightning, iPhone su tutti.

Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il design. È un gadget ultra-compatto e lo puoi portare ovunque, in borsa così come in tasca. Per rendere meglio l’idea, ha più o meno le dimensioni di un rossetto. Eppure, nonostante la natura compatta, racchiude al suo interno una batteria da 4500mAh, e ciò significa che puoi completare un ciclo di ricarica completo di iPhone 14, ad esempio.

All’interno della confezione, oltre alla solita manualistica, trovi anche un cavo USB-C. Ti servirà per ricaricare il power bank, che sulla parte frontale ospita tre piccoli LED che ti indicheranno proprio la carica rimanente dell’accessorio.