Black Friday 2022: i migliori sconti sugli auricolari wireless

Cosa vedo lì?! Ma dai, metti subito via quegli auricolari cablati, datati e di scarsa qualità e regalati un’esperienza al passo coi tempi. Su Amazon sono iniziate le super offerte del Black Friday 2022 e ci sono tanti auricolari wireless in promozione. Un esempio? Eccone uno per restare in casa Apple: i Beats Studio Buds passano da 190 euro a 149 euro.

Beats Studio Buds

Prezzo precedente: 189,95 euro

Due diverse modalità d’ascolto (cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza), autonomia fino a 24 ore, Bluetooth di Classe 1, certificazione IPX4, compatibilità con dispositivi Apple e Android, supporto all’audio spaziale.

Beats Fit Pro

Prezzo precedente: 249,95 euro

Alette di sicurezza flessibili per comfort e sicurezza, audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, chip Apple H1, certificazione IPX4, autonomia di 24 ore, Bluetooth di Classe 1.

Oppo Enco Air2

Prezzo precedente: 69,99 euro

Design in-ear, driver da 13.4 mm placcato in titanio, tecnologia Deep Neural Network (per simulare il sistema uditivo binaurale umano), area touch, certificazione IPX4, autonomia di 24 ore, Bluetooth 5.2, cancellazione attiva del rumore, compatibilità con iOS e Android.

Samsung Galaxy Buds Live

Prezzo precedente: 169 euro

Le cuffie true wireless di Samsung sono progettate attorno alla forma naturale del tuo orecchio, in modo che possano essere indossate comodamente tutto il giorno. I Galaxy Buds Live con suono AKG supportano la cancellazione attiva del rumore, i comandi touch e pesano solo 5,6g.

Oppo Enco X

Prezzo precedente: 179,99 euro

Gli auricolari wireless Enco X sono creati in collaborazione con il brand danese HiFi Dynaudio, con un lunga storia nel campo delle apparecchiature audio. Sono innovativi perché presentano un design a doppio driver coassiale che solitamente si trova solo nei dispositivi di altissima fascia. Sono resistenti all’acqua e – anche in questo caso – supportano la cancellazione del rumore e i comandi touch.

Huawei FreeBuds 4i

Prezzo precedente: 89 euro

Sensori per il rilevamento di rumore ambientale, sistema a doppio microfono, tecnologia beamforming, tecnologia AI per la riduzione del rumore, 10 ore di autonomia, supporto alla ricarica rapida, driver dinamico da 10mm, sincronizzazione Bluetooth stabile e rapida.

Nothing Ear (1)

Prezzo precedente: 99,99 euro

Il look è straordinario e unico nel suo genere, ma gli auricolari wireless di Nothing hanno anche una scheda tecnica di assoluto spessore: driver dinamico da 11,6 millimetri, Bluetooth 5.2, riduzione attiva del rumore, autonomia di 34 ore (con custodia di ricarica), tecnologia Clear Voice, tre microfoni e resistenza ad acqua e sudore (certificazione IPX4).

