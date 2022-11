Black Friday 2022, le soundbar in offerta da prendere al volo!

Audio come al cinema, suono avvolgente, dialoghi chiari e effetti sonori coinvolgenti. Per raggiungere un risultato del genere non ci si può accontentare degli speaker integrati nei televisori: serve una soundbar di qualità, e in occasione del Black Friday 2022 ce ne sono tantissime in sconto, per tutte le tasche,.

Scopri dunque la Top 5 delle soundbar da non lasciarsi sfuggire in questa prima giornata del Black Friday 2022.

Sony HT-S40R

Sony HT-S40R include Dolby Digital a 5.1 canali da 600 W con una combinazione di soundbar, subwoofer e altoparlanti tutto senza fili.

Include un’uscita HDMI , il Bluetooth e la possibilità di riprodurre musica in streaming direttamente dal telefonino; e per tutto il resto c’è pure una porta USB per consentire di collegare e riprodurre l’audio da una memoria esterna.

Sottile e compatta, e dotata di subwoofer discreto e altoparlanti posteriori wireless, l’HT-S40R è perfetta per chi ha televisori della linea Bravia. E costa solo 278€ invece di 400€.

Bose Solo 5 TV

È un sistema audio che comprende un’unica soundbar che garantisce un suono – a detta di Bose, e vogliamo fidarci – nettamente migliore a quello dei tradizionali televisori. L’audio è più chiaro, dai dialoghi agli effetti sonori. A proposito dei dialoghi, è disponibile una modalità che ti permette di sentire chiaramente ogni parola.

Per il Prime Day 2022, la Bose Sole 5 TV passa da 279,95€ a soli 161€.

Samsung HW-Q990B/ZF

Samsung HW-Q990B/ZF è la soundbar definitiva per chi cerca un intrattenimento di livello superiore. Supporta Dolby Atmos e DTS:X per un audio 3D di qualità cinematografica e un surround a 11.1.4 canali.

Il suono viene elaborato, ottimizzato e calibrato per i tuoi spazi, grazie a Spacefit Sound+. E la connessione è davvero semplice: sono supportati gli assistenti vocali smart, la connessione Bluetooth Multi-connect, HDMI e Airplay 2.

Normalmente costa 1.499€ ma al Black Friday la paghi 979€ spedizioni incluse.

LG SP2

Audio a 2.1 canali, potenza di 100W e subwoofer integrato. La soundbar LG SP2 offre un audio potente e coinvolgente che migliora ulteriormente se collegata ad un televisore LG, sfruttando al massimo il Processore di Intelligenza Artificiale.

Solo per oggi, da 179€ a soli 85€. Uno sconto di cui approfittare senza dubbio.

LG SPD7Y

Altra super offerta in casa LG è quella relativa alla SPD7Y con potenza totale di 380W e 3.1.2 canali Meridian dal sound cinematografico (che diventano 5.1.2 grazie alla connettività wireless). Spiccano poi le tecnologie Dolby Atmos e DTS X, per esperienze d’ascolto fuori dal comune.

Lo sconto è di 269 euro, che porta il prezzo finale a 241€ con disponibilità immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.