Black Friday 2022: le migliori offerte LEGO su Amazon

Questo set LEGO Harry Potter è una replica della Camera dei Segreti & della Sala Grande (esattamente come si vede nel film), e contiene anche la riproduzione della torre. Per gli amanti della serie, è stato aggiunto anche l’ingresso con la grande statua di Salazar Serpeverde. Nella scatola è stato aggiunto anche il Basilisco snodabile con fauci apribili, una sezione della testa con 2 articolazioni girevoli, la coda e altre parti del mondo di Harry Potter.

Il set LEGO Friends Grand Hotel di Heartlake City è una casa alta circa 3 piani: all’interno sono state inserite 5 camere complete di accessori. Sono inclusi 4 personaggi LEGO Friends, un cane giocattolo e altri 2 animal.

LEGO Super Mario Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion

Con il set LEGO Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion di Super Mario il divertimento è assicurato. Questo prodotto è una espansione del set LEGO Super Mario Starter Pack 71360/71387, ed è stato pensato per arricchire il mondo di gioco grazie ai suoi scenari unici e personalizzabili.

LEGO Jurassic World

Il set LEGO Jurassic World include uno speciale fuoristrada e 2 dinosauri, e il camion fuoristrada include due posti su cui poter inserire i personaggi, un localizzatore ed un rimorchio estraibile..

Dalla collaborazione con Disney e Pixar, LEGO si spira a Buzz Lightyear, il personaggio di Toy Story. Puoi costruire la navicella del protagonista, completa di 3 minifigure, una figura di gatto robot LEGO e 3 armi. E costa solo 41,98€ invece di 49,99€.

Se cerchi qualcosa di epico e mooolto romantico da mettere sotto vetrina, ecco invece il Titanic, con ben 85 LED per illuminarlo. Perfetto come regalo di Natale, e bellissimo da tenere in salotto o in camera, puoi averlo a 35,99€ invece di 49,99€.

Le festività natalizie si avvicinano ed è impossibile rinunciare al Calendario dell’Avvento LEGO. Include 24 regali di Natale con tanto di tappetino di gioco, e il prezzo è semplicemente irresistibile: 12,90€ invece di 24,99€

Ancora un altro Calendario dell’Avvento LEGO, ma stavolta dedicato al magico mondo di Harry Potter. Include gioco da tavolo, 7 figurine, scene dai film e accessori originali. È bellissimo.