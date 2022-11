Black Friday 2022: i caribatterie da non perdere su Amazon

A prescindere che tu abbia un iPhone recente con Magsafe (da iPhone 12 in poi) o altri dispositivi con altre porte, cavi e tecnologie di ricarica, ecco i migliori caricabatterie più scontati dell’intero Black Friday. Abbiamo setacciato noi l’intero catalogo di Amazon così non devi farlo tu. Tra le chicche di oggi, il Belkin da 20W del 28% a 32€. Prima lo si aggiunge al carrello, meglio è. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime, come al solito.

Eono Caricatore Wireless C1

È il più scontato in assoluto della carrellata. Grazie agli sconti Black Friday costa solo 13,59€ invece di 39,99€. È un risparmio esagerato del 66% rispetto al prezzo di listino standard. Il prezzo scontato si applica a tutte le colorazioni: Oro, Blu, Nero, Rosso e Grigio.

Adattatore da Viaggio

Perfetto per chi viaggia molto al di fuori dell’Europa, questo caricatore da viaggio fa risparmiare spazio, è facile da trasportare ed è molto comodo per i viaggi e più dispositivi. Compatibile con circa 180 paesi del mondo, come UE, CN, USA, UA supporta tensioni comprese tra 100V e 250V. Resistente alle alte temperature, include 2USB e costa solo 12€ invece di 18,99€ .

Caricabatterie per Mac/iPhone

Miracoli del Black Friday. Questo caricatore USB-C è talmente potente (96W) che funziona sia con Mac che con iPhone e iPad.sebbene disponga soltanto di una uscita USB-C, può essere collegato senza problemi a un adattatore multi porta per connettere più dispositivi contemporaneamente.

Grazie al black Friday e allo sconto del 35% sul prezzo di listino, lo paghi soltanto 30,50€.

Belkin 20W

Curato e rifinito nel design come tutti i gingilli Belkin, questo caricatore non occupa molto spazio sulla scrivania ed è abbastanza sottile, quindi non arreca fastidio quando si impugna l’iPhone, e il cavo è lungo ben 2 metri. Altro vantaggio è che l’alimentatore da parete da 20W è incluso nella confezione.

Caricatore da Auto

Questo caricabatterie magnetico (fino a 18W) si aggancia sia con l’adesivo sia utilizzando le alette dei bocchettoni dell’aria, e permette una rotazione fino a 360°.

Anker GaN 65W

Il caricabatterie con USB-C 65W Anker costa solo a 34,99€. Al Black Friday infatti è scontato del 22%. Si tratta di un gadget potente, affidabile e super compatto grazie alla tecnologia GaN. E la spedizione è gratuita se sei abbonato/a a Prime.

Spigen USB-C 27W

Se ti serviva un caricatore da più di 20W ma senza dover spendere le cifre di un Anker da 65W, ecco l’occasione che aspettavi. Questo caricabatterie Spigen da 27W permette di sfruttare la ricarica rapida e in occasione del Black Friday 2022 lo paghi solo 14,99€. Lo sconto è pari al 25%.

Ugreen 65W

Se invece ti serve un caricabatterie più performante per ricaricare più dispositivi contemporaneamente non perdere assolutamente il caricabatterie USB-C da 65W UGREEN che costa solo 47,59€

Belkin Caricabatterie wireless 3-in-1

Questo eccellente caricabatterie wireless consente di ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Si tratta di un accessorio robusto e stabile, che puoi posizionare sulla scrivania o sul comodino.

All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore con cavo da 1,2 metri. Lo sconto del 42% viene applicato in automatico da Amazon, tu non devi fare altro che aggiungere il caricabatterie wireless 3-in-1 al carrello per completare l’affare a 69,99€ invece di 119,99€. La spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.