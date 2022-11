Black Friday 2022: dischi SSD esterni in offerta su Amazon

In occasione del Black Friday 2022, Amazon sconta tantissime unità SSD esterne ed interne (tanto basta aggiungere un economico case esterno da 10€ per usarlo come disco esterno). Abbiamo scandagliato il web a caccia delle migliori offerte, così non devi perdere tempo.ecco come risparmiare sulla tua nuova SSD.

Hikvision (Interna)

HIKVISION sconta le sue unità SSD interne nei tagli più piccoli. Vantano velocità in lettura fino a 550 MB/s

stabili nel tempo grazie alla tecnologia 3D NAND. Si tratta dunque di un prodotto che offre prestazioni, stabilità e affidabilità a un prezzo molto ragionevole. Si parte da soli 16€ per il taglio da 120GB, perfetto anche come memoria esterna da abbinare a un economico case SSD SATA III da 10€.

SSD Samsung 870 Evo (Interna)

Samsung sconta le sue SSD interne di stirpe Evo e Qvo da 1TB su Amazon. Perfette per content creator, professionisti o per gli utenti comuni, la 870 EVO e la 870 QVO di Samsung vantano prestazioni, affidabilità e compatibilità indiscusse perché sono basate sulle pionieristiche tecnologia di Samsung. Acquisti su Amazon 870 QVO a 94€ e 870 Evo a 94,99€ invece di 139,99€.

Silicon Power (Interna)

La Silicon Power SSD 256GB è una SSD interna a un prezzo davvero impossibile, ed è perfetta per espandere il disco del Mac o anche come capiente archivio esterno. In questo caso, basta infilarla dentro un case da 2,5″ (se ne trovano a 11€ su Amazon) e ottieni un velocissimo disco esterno a poco più di 40€ tutto incluso.

Acquista Silicon Power SSD 256GB 3D NAND a 22,99€

(Opzionale) Acquista Meofia Case Hard Disk 2.5 Pollici a 11€

Se hai bisogno di sostituire il vecchio HD del Mac con un più performante SSD, questa è l’occasione che cercavi. Il Crucial BX500 da 480GB costa solo 48€ e ha super prestazioni. In alternativa, puoi infilarla in un economico case USB da 2,5″ (se ne trovano a 10€ su Amazon) e trasformarlo in un SSD esterno.

Crucial BX500 480GB (Interno)

Se hai bisogno di sostituire il vecchio HD con un disco più performante SSD, questa è l’occasione che cercavi. Il Crucial BX500 da 480GB si avvia più velocemente, carica i file più rapidamente e garantisce almeno il 300% di prestazioni in più rispetto a un disco rigido tradizionale. Inoltre migliora la durata di vita della batteria perché ha un’efficienza energetica 45 volte superiore rispetto ad un disco rigido tradizionale. Basato su Micron 3D NAND costa solo 139€ nel taglio da 2TB.

SSD Portatile Crucial X6 1TB (Esterno)

Memorizza foto, video o scarica giochi a non finire grazie a questo SSD portatile esterno. Stiamo parlando dell’ X6 da 1 TB di Crucial. Progettato per trasferimenti veloci, offre velocità di lettura sequenziale fino a 800 MB/s e utilizza una connessione USB 3.1 Gen 2 di tipo C. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo ancora più basso: 84€ e spiccioli invece di 133,43€ .

SanDisk (Esterno)

Perfetta per Mac/MacBook o PC, ma anche per smart TV o consolle, questa SSD portatile si rivelerà impagabile. È piccola, ha una porta USB-C, ha una velocità di lettura che tocca i 1.050 MB/s ed è resistente e impermeabile. E oggi, grazie al Black Friday, la paghi a metà prezzo. A 104€ trovi invece il taglio da 500GB.