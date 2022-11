In occasione del Black Friday 2022, su Amazon sono disponibili casse Bluetooth di fascia alta a prezzi da far venire l’acquolina in bocca. Da Bose a Bang & Olufsen, senza ulteriore indugio, Ecco le offerte più imperdibili di queste ultime ore di shopping sfrenato.

E ricorda che la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime, con consegna in tempi rapidissimi (meno di 24 ore).

Bang & Olufsen Beosound Explore

Non perderemo neppure un istante per presentare il marchio, Bang & Olufsen, perché parla da solo. E quindi andiamo dritti al sodo: grazie ad uno sconto del 25%, lo speaker Bluetooth Beosound Explore con resistenza certificata IP67 ad acqua e polvere costa solo 149€ invece di 199€ .

Vanta un suono potente e bassi profondi, diffusi a 360 gradi, e fino a 27 ore di riproduzione continuative. È semplicemente uno dei migliori -se non addirittura il migliore in assoluto– speaker Bluetooth in circolazione.

Sonos One

In occasione del Black Friday 2022 Amazon, Sonos One (2a Gen) È scontato del 22% E costa ben 50 € in meno. Si tratta di un bellissimo altoparlante Bluetooth con supporto ad Alexa e Google Assistant, e lo paghi solo 179€ invece di 229€sia in versione bianca che nera.

Marshall Acton II

Marshall, tra le più note aziende nel mercato delle apparecchiature audio al mondo, ha scontato Acton II al Black Friday; dall’iconico design che ricorda gli iconici amplificatori per chitarra, è in offerta su Amazon a soli 199€, ovvero il 26% in meno rispetto al prezzo di listino di 269€.

Sony SRSXP500B

Potente e l’impermeabile, il Sony SRSXP500B è lo speaker Bluetooth definitivo che accende la festa. Questa cassa wireless è progettata per offrire bassi profondi e un suono cristallino grazie all’unità altoparlante X-Balanced e i Tweeter anteriori. E per pompare ancora di più, c’è pure il pulsante MEGA BASS!

Con 20 ore di autonomia e ricarica rapida (10 minuti per 1 ora e 20 di batteria) resiste alla pioggia e permette perfino di collegare due microfoni oppure di utilizzare il secondo ingresso per la chitarra, così da creare il karaoke definitivo. Normalmente costerebbe 350€ ma grazie alla promozione del black Friday, te la cavi con soli 239€.

Sony SRSXP700B

Ancora più potente del precedente, l’RS-XP700 garantisce un suono poderoso e omnidirezionale. Integra un’unità altoparlante X-Balanced e 3 tweeter nella parte anteriore più uno posteriore che consentono maggiore efficienza. Inoltre, per aumentare i bassi, basta premere il pulsante MEGA BASS.

Include luci personalizzabili che si adattano al tuo umore, all’occasione o al tipo di festa: basta scaricare l’App Sony Music Center, e sei pronto. Con 25 ore di autonomia E scocca impermeabile (classificazione IPX4). Include anche questo due ingressi per altrettanti microfoni, oppure per la chitarra. Infine con Party Connect, ho perso il Bluetooth, puoi connettere fino a 100 modelli compatibili di Sony Bluetooth Speaker per divertiti con luci e suoni sincronizzati

Normalmente costa ben 500€, ma in occasione del Black Friday è scontato del 25% e lo paghi 374€.

Bose SoundLink Revolve II

L’altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Revolve II è dotato di un trasduttore full range rivolto verso il basso e di un deflettore acustico omnidirezionale. Ciò significa che SoundLink Revolve II è in grado di fornire un audio a 360° in tutta la stanza, indipendentemente dal fatto che sia posizionato al centro o contro una parete. L’aggiunta di doppi radiatori passivi supporta bassi profondi e riduce le vibrazioni. Acquistalo su Amazon a soli 199€ invece di 230€ .

Marshall Emberton