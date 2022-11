Dato che Apple non lo inserisce più – da diversi anni, ormai – nelle confezioni di vendita dei suoi iPhone, l’acquisto di un caricabatterie da almeno 20W per sfruttare la ricarica rapida è assolutamente necessario. Sul mercato le alternative non mancano, e oggi – per il Black Friday 22 – c’è il caricabatterie USB-C da 27W di Spigen che puoi acquistare a soli 14,99€ approfittando dello sconto del 25%.

Spigen è un brand molto affermato e i suoi prodotti non hanno mai deluso i clienti. E non abbiamo dubbi sul fatto che anche questo caricabatterie USB-C da 27W sia un ottimo accessorio, compatto nelle dimensioni (più piccolo del 51% rispetto a quello di Apple da 20W) ma in grado di sprigionare ancora più potenza.

Lo puoi utilizzare per ricaricare iPhone e iPad, ma anche dispositivi di altri brand, come Samsung (e il suo ottimo Galaxy Tab A8), Xiaomi, Oppo e così via. È un gadget versatile e soprattutto molto sicuro: Spigen ha realizzato un sistema di protezione interno che evita anomalie potenzialmente pericolose anche per la batteria dei dispositivi in carica.

Vista l’allettante offerta per il Black Friday, ti consiglio di concludere l’acquisto quanto prima. Lo sconto del 25% potrebbe infatti avere breve durata e le scorte potrebbero finire in poche ore.

