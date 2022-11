Creative un’azienda di spicco nel panorama delle periferiche audio e da diversi anni ormai si è lanciata anche nel mercato degli auricolari wireless. I suoi Outlier Air V3 – resistenti al sudore, con riduzione attiva del rumore e altre interessanti specifiche – sono ora in offerta a 39,99 euro. Lo sconto del 41% è una promozione eccezionale legata al Black Friday 2022.

La Modalità Ambiente completamente regolabile ti consente di controllare la quantità di suono circostante che entra nelle orecchie in modo da essere consapevole di ciò che sta accadendo intorno a te o intrattenere veloci conversazioni senza dover rimuovere gli auricolari. Quando vuoi rimanere concentrato, Riduzione Attiva del Rumore utilizza microfoni feedforward in ciascun auricolare per ridurre il rumore proveniente dall’ambiente circostante.

L’autonomia è mostruosa, parliamo infatti di 10 ore circa per carica e 40 ore in totale considerando custodia di ricarica. Questa è anche abilitata alla ricarica wireless ed è compatibile con lo standard Qi, quindi puoi ricaricarla posizionandola su qualsiasi tappetino di ricarica oppure tramite il cavo USB-C che trovi all’interno della confezione.

In termini di prestazioni e qualità dell’audio non si scherza, stiamo parlando di un prodotto Creative dopotutto. La tua voce sarà più chiara agli altri durante le chiamate e puoi utilizzare anche i tuoi assistenti vocali preferiti. Gli auricolari dispongono di un totale di quattro microfoni per una migliore ricezione della voce. La chiamata dual-voice ti consente di ascoltare da entrambi gli auricolari quando rispondi alle chiamate o ai comandi di Siri / Assistente Google. Puoi anche utilizzare entrambi gli auricolari senza dover mettere mano allo smartphone, e questo è sicuramente un vantaggio.

Non mancano poi i comandi touch che reagiscono in modo intuitivo per gestire la riproduzione dei contenuti multimediali e le chiamate in entrata/uscendo. I comandi li puoi anche personalizzare utilizzando l’app gratuita Creative: assegna le tue funzioni preferite ai controlli, che si tratti di un doppio tocco o di un tocco lungo per saltare i brani o per attivare gli assistenti vocali.

C’è altro da aggiungere? Beh certo: connettività Bluetooth 5.2, driver in Bio-cellulosa da 6mm, codec audio AAC e SBC e resistenza all’acqua e al sudore (certificazione IPX5).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.