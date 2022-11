Se hai un iPad munito di una porta USB-C, ti potrebbe interessare l’adattatore di Satechi che si traduce in un upgrade in termini di connettività. È in alluminio, porta con sé (anche) una HDMI e una USB-A, ma soprattutto è scontato del 50% su Amazon in occasione del Black Friday. Lo puoi acquistare a soli 29 euro, un prezzo favoloso per un gadget di assoluta qualità.

Nonostante gli sforzi più recenti di Apple (vedi il MacBook Pro del 2021), l’acquisto di un hub per i device dell’azienda di Cupertino è sempre una buona idea. In questo caso specifico, parliamo di un accessorio pensato appositamente per gli ultimi iPad e che promette di migliorare in modo significativo l’esperienza finale dell’utente.

Le porte sono in totale quattro, e sono le seguenti:

una audio jack da 3,5 mm, per collegare cuffie cablate o altri accessori muniti di questo connettore.

una HDMI con supporto alla risoluzione 4K a 60Hz.

una USB-A, un formato ancora ampiamente diffuso.

una USB-C Power Delivery, così potrai ricaricare l’iPad anche quando è in uso l’adattatore di Satechi.

In pieno stile Satechi (e Apple, potremmo dire), l’hub è esteticamente molto rifinito. Perfettamente assemblato in ogni sua parte, la sua scocca è in alluminio, quindi si sposa alla grande con il tuo iPad.

Il suo connettore è di tipo USB-C, quindi – se ne hai necessità – lo puoi utilizzare anche con altri dispositivi, come i Surface Laptop di Microsoft, molti Chromebook, tanti smartphone non Apple, come i Galaxy di Samsung. Insomma, hai libera scelta.

📢 Lo sconto del 50% è davvero pazzesco, e poi parliamo di un prodotto a marchio Satechi, dunque di assoluta qualità. Non sappiamo se lo sconto sarà attivo fino al 28 novembre, quindi se sei interessato/a, ti consiglio di concludere quanto prima l’acquisto.