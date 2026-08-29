IA, la preoccupante previsione di Bill Gates: "Sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana"

Bill Gates torna a lanciare l’allarme sull’intelligenza artificiale. Il 26 agosto 2026, dal suo blog Gates Notes, il fondatore di Microsoft ha avvertito che la corsa all’AI può portare benefici enormi, ma anche aprire “uno dei periodi più turbolenti della storia umana”. Il motivo, secondo Gates, è semplice: governi, imprese e società non si stanno preparando abbastanza in fretta a gestirne gli effetti.

La transizione più turbolenta: perché Gates chiede di prepararsi ora

Nel lungo intervento pubblicato online, Bill Gates parte da un punto molto chiaro: per la prima volta una tecnologia può sostituire, e in certi casi superare, capacità legate alla cognizione umana. Non una normale ondata di innovazione, quindi. Non qualcosa di paragonabile, almeno per velocità e portata, a quanto già visto nell’industria o nell’informatica. Il passaggio all’era dell’AI, scrive Gates, rischia di concentrare in pochi anni cambiamenti che un tempo avrebbero richiesto generazioni.

Gates, oggi settantenne, non aggira nemmeno il tema dei suoi interessi nel settore. Ricorda di aver costruito Microsoft e di aver poi dedicato gran parte del suo lavoro alla filantropia, pur mantenendo legami economici con il mondo della tecnologia. Proprio per questo pesa una frase del suo saggio: se esistesse un piano credibile per rallentare lo sviluppo globale dell’intelligenza artificiale, ammette, “probabilmente lo sosterrei”. Parole insolite, almeno per il lessico abituale della Silicon Valley.

Il punto, per Gates, non è bloccare la tecnologia per principio. È evitare che arrivi prima delle regole, delle protezioni e delle istituzioni in grado di governarla. “Non ci stiamo preparando adeguatamente”, è il cuore del suo avvertimento. E il tempo, lascia capire, non sta giocando a favore dei decisori pubblici.

Lavoro, sicurezza e infanzia: i tre rischi che possono cambiare la società

Il primo rischio indicato da Gates riguarda il lavoro. L’AI potrebbe cancellare posti in modo stabile e su larga scala, non solo nelle mansioni ripetitive. Nel mirino ci sono settori come diritto, servizio clienti, medicina, sviluppo software e manifattura. A tutto questo si aggiungono i robot, soprattutto quelli prodotti in Cina, che secondo Gates negli Stati Uniti vengono ancora sottovalutati e possono spingere ancora più in là l’automazione dei lavori manuali.

Il meccanismo è lineare, e brutale. Un’azienda introduce AI e robot, taglia i costi, abbassa i prezzi. I concorrenti, per non restare fuori mercato, fanno lo stesso. “La pressione sarà immensa”, spiega Gates, descrivendo il rischio di una corsa in cui i vantaggi economici finiscono concentrati in poche mani, mentre molti lavoratori restano senza una vera via di passaggio.

Il secondo fronte è la sicurezza. L’intelligenza artificiale può mettere nelle mani di persone con competenze limitate strumenti che fino a ieri erano riservati a specialisti o gruppi organizzati: frodi più credibili, deepfake, attacchi informatici contro ospedali, reti elettriche e pubbliche amministrazioni. Gates cita anche il rischio biologico, compreso l’uso dell’AI per facilitare scenari di bioterrorismo. Nel suo ragionamento non è fantascienza, ma una questione molto concreta: l’accesso a capacità tecniche sempre più potenti.

Il terzo rischio è più silenzioso, ma non meno delicato: l’impatto sui bambini. Un assistente AI sempre disponibile, mai stanco, mai davvero in disaccordo, può diventare una presenza rassicurante ma priva di quel confronto che fa crescere. Gates parla di una sorta di serra protetta, dove i più giovani rischiano di non sviluppare la resilienza che nasce dal rapporto con amici, insegnanti, genitori. Relazioni vere. Anche difficili, quando serve.

Sanità, scuola e ricerca: dove l’AI può portare benefici concreti

Nel suo saggio, però, Gates non descrive l’AI solo come una minaccia. Al contrario, insiste sui benefici possibili, soprattutto dove mancano risorse e competenze specialistiche. In sanità, per esempio, sistemi di intelligenza artificiale potrebbero aiutare a riconoscere un infarto in ospedali rurali senza cardiologi disponibili, accorciando tempi e distanze.

In agricoltura, secondo Gates, i contadini dei Paesi a basso reddito potrebbero ricevere consigli migliori su colture, meteo, irrigazione e malattie delle piante rispetto a quelli oggi disponibili per produttori molto più ricchi. Nei servizi pubblici, l’AI potrebbe rendere più semplici le procedure per ottenere assistenza sanitaria, sussidi alimentari o altri aiuti, evitando moduli incomprensibili e uffici bloccati. Chi ha fatto una fila davanti a uno sportello sa bene di cosa si parla.

Poi c’è la scuola. Gates immagina insegnanti alleggeriti da una parte del lavoro ripetitivo, con più tempo per seguire gli studenti uno per uno. Non una sostituzione automatica, dunque, ma un aiuto, se pensato nel modo giusto. Nella ricerca scientifica, infine, l’AI può accelerare lo sviluppo di vaccini, cure contro il cancro e soluzioni per l’energia pulita. “Tutto questo può migliorare la vita delle persone”, è il messaggio di Gates. Ma non succederà da solo.

Istituzioni, lavori umani e tasse sui robot: le tre proposte sul tavolo

La prima proposta di Gates è costruire un nuovo sistema di istituzioni, a livello nazionale e internazionale, per guidare la transizione dell’intelligenza artificiale. Le strutture attuali, osserva, non sono nate per controllare una tecnologia capace di diffondersi così in fretta e di incidere allo stesso tempo su economia, scuola, sicurezza, salute e informazione. Il paragone richiamato è quello della riorganizzazione seguita all’11 settembre, ma su una scala più ampia e meno legata a un solo settore.

La seconda proposta è riservare alcuni lavori agli esseri umani. Gates usa l’espressione “Human Reserved”, come se certe mansioni fossero aree protette. Un robot potrebbe comunicare a un paziente una diagnosi senza speranza, certo. Ma dovrebbe farlo? Per Gates no, o almeno non sempre. Ci sono momenti in cui la presenza umana non è un dettaglio di efficienza, ma parte della cura, della fiducia, della responsabilità.

La terza proposta riguarda le tasse: colpire token AI e robot. Oggi, ragiona Gates, assumere una persona comporta tasse sul lavoro; comprare una macchina, invece, può essere trattato come investimento o costo aziendale. Così il sistema finisce per spingere verso la sostituzione dei lavoratori con automi e software. Una tassa specifica servirebbe a frenare la corsa e a finanziare una rete di protezione sociale.

La conclusione resta appesa a un “se”. Se governi e imprese agiranno in tempo, l’AI potrà diventare una forza positiva e migliorare la vita di molti. Se invece la transizione verrà lasciata solo al mercato, avverte Gates, i costi sociali potrebbero arrivare prima dei benefici. Da Gates Notes arriva così un messaggio poco comodo per il mondo tech: andare avanti senza preparazione non è più una scelta prudente.