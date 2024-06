Ben 30 giochi da spiaggia per i bambini in MEGA SCONTO su Amazon

L’estate è arrivata ed è tempo di vacanze e di mare. Tutti i bambini amano fare il bagno in acqua e giocare sulla spiaggia e cosa c’è di meglio di un set di giochi dedicati scontato, oggi, del 24% per un costo finale di 18,99€.

Prezzaccio: 30 giochi da spiaggia per bambini a 18,99€

Il set di giochi da spiaggia da 30 pezzi è l’ideale per divertire i bambini durante l’estate. Include secchio, ruota idraulica, veicolo per sabbiera, pala, pale setacciate, rastrello, annaffiatoio, stampi colorati per la spiaggia e una pratica borsa a rete.

Le forme sono vivaci e di diverse colorazioni, perfette per stimolare la creatività dei bambini durante la costruzione di castelli di sabbia. Realizzati con materiale sicuro, non tossico ed ecologico, i giocattoli rispettano gli standard europei di sicurezza per i bambini.

I bordi lisci e privi di sbavature garantiscono un’esperienza di gioco sicura, mentre la robustezza e la durabilità dei materiali rendono i giochi difficili da rompere. Questo set non solo offre divertimento, ma anche beneficia lo sviluppo dei bambini: stimola l’immaginazione, allena le capacità motorie e migliora la coordinazione occhio-mano.

Grazie alla borsa a rete inclusa, è facile trasportare e riporre i giocattoli da spiaggia, mantenendoli puliti e asciutti tra un utilizzo e l’altro. Ideali per spiaggia, piscina, giardino, parco o durante i viaggi, questi giocattoli offrono un intrattenimento versatile per ragazzi e ragazze. Un regalo estivo perfetto.

Su Amazon, oggi, il set da 30 giochi da spiaggia per bambini viene scontato del 24% e viene venduto a 18,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.