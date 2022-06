Belkin Surge Stripe, ottima multipresa da 8 quasi a metà prezzo

Belkin Surge Stripe è un’eccellente multipresa da 8 con protezione dalle sovracorrenti fino a 900 Joules, cavo da 2m e 2 porte di ricarica condivisa, USB e una classe di efficienza energetica A. È un ottimo prodotto che solitamente costa caro, ma solo per poche ore oggi viene 27€ e spicci invece di 45€.

Protezione dalle sovracorrenti con 8 prese e 2 porte USB

Proteggi i tuoi dispositivi elettronici dalle fluttuazioni della corrente alternata, dai picchi di tensione e dalle sovracorrenti, grazie alla presa filtrata SurgeMaster. Ideale per proteggere laptop, televisori, decoder e altri dispositivi per l’impianto di home cinema, questa protezione dalle sovracorrenti è dotata di 8 prese di alimentazione CA protette e di 2 porte USB (2,4 A combinati), che offrono una pratica soluzione di protezione e ricarica all-in one per i tuoi dispositivi.

Feature & Caratteristiche