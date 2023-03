Hai dalla tua un ecosistema Apple? Ecco il caricabatterie 3-in-1 dei miracoli (per ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods in contemporanea). Prodotto da Belkin, è attualmente scontato del 42% grazie alla strepitosa iniziativa che va sotto il nome di Offerte di Primavera Amazon. Calcolatrice alla mano, lo paghi solo 69,99€.

Belkin: il caricabatterie wireless 3-in-1 a meno di 70€

Se si sceglie un accessorio Belkin, si va sul sicuro. Si tratta infatti di un marchio su cui la stessa Apple fa totalmente affidamento, tanto da proporre i suoi prodotti anche negli store sparsi per il globo e nel negozio digitale.

Detto ciò, passiamo al caricabatterie wireless che ti consente di ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch e AirPods con custodia MagSafe. Si tratta di un accessorio robusto e stabile, che puoi posizionare sulla scrivania o sul comodino senza alcun rischio di vederlo franare sul pavimento.

Come puoi notare dalle immagini riportate in questo articolo, c’è un supporto per ogni singolo dispositivo. Quello più grande è pensato per iPhone, ma in realtà è compatibile con qualsiasi altro smartphone con supporto allo standard Qi. Discorso diverso invece per i charger per gli auricolari wireless e lo smartwatch: la compatibilità è riservata alle proposte Apple.

In termini di potenza e velocità, la ricarica per iPhone arriva a 7,5 watt. Con AirPods e Apple Watch invece si “ferma” a 5W. E se ti preoccupa la sicurezza, spazza via ogni dubbio: Belkin realizza accessori totalmente affidabili.

All’interno della confezione trovi anche l’alimentatore con cavo da 1,2 metri. Lo sconto del 42% viene applicato in automatico da Amazon, tu non devi fare altro che aggiungere il caricabatterie wireless 3-in-1 al carrello per completare l’affare a 69,99€. La spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.